Команда экспертов МАГАТЭ начала проверку эксплуатационной безопасности Калининской АЭС

ТАСС, 10 ноября. На Калининской АЭС стартовала крупнейшая международная проверка эксплуатационной безопасности - миссия ОСАРТ (OSART - Operating Safety Review Team). Ее проводит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по приглашению Правительства РФ и Госкорпорации "Росатом".

В составе группы ОСАРТ эксперты МАГАТЭ из Австрии, Словакии, Германии, Франции, США, Чехии и ЮАР. В течение трех недель они проведут оценку деятельности Калининской АЭС по 9-ти направлениям: лидерство и управление для безопасности, обучение и аттестация, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, техническая поддержка, использование эксплуатационного опыта, радиационная защита, химия, управление авариями.

Как пояснил руководитель команды Ронан Кавеллек, миссия ОСАРТ является признанным во всем мире эффективным инструментом независимой оценки эксплуатационной безопасности атомных станций с точки зрения международных правил и норм.

В ходе миссии эксперты будут интервьюировать персонал атомной станции, наблюдать за выполнением производственных операций, анализировать документацию, связанную с конкретными направлениями оценки, изучать способы и содержание коммуникаций между руководством и персоналом.

"Мы имеем уникальную возможность представить Калининскую АЭС МАГАТЭ и продемонстрировать нашу приверженность основополагающей цели - безопасной эксплуатации атомной станции. Получить на высоком уровне объективную оценку состояния эксплуатационной безопасности АЭС - большая честь для нас", - отметил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов.

На Калининской АЭС миссия ОСАРТ продлится до 26 ноября. На основании проведенной оценки эксперты разработают отчет, содержащий предложения и рекомендации по улучшению деятельности атомной станции.