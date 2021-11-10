ПСБ предоставил 2,2 млрд рублей на строительство бизнес-центра Stone Савеловская

ТАСС, 10 ноября. Промсвязьбанк (ПСБ) предоставил кредит в размере 2,2 млрд рублей для девелопера Stone Hedge на финансирование более 70% первого этапа строительства бизнес-центра Stone Савеловская. Средства предназначены для выкупа земельного участка под строительство объекта, сообщает в среду пресс-служба банка.

"Мы отмечаем рост кредитного портфеля ПСБ в сегменте арендного бизнеса на 60% по сравнению с прошлым годом - только в III квартале 2021 года банк подписал кредитные соглашения на сумму более 8 млрд рублей в сфере коммерческой недвижимости. В столице же спрос на офисы высокого класса последний год опережает предложение, поэтому ПСБ видит большой потенциал в проекте, который реализуют наши партнеры - девелопер STONE HEDGE, так как он будет способствовать заполнению этой востребованной ниши коммерческой недвижимости", - приводит пресс-служба слова вице-президента, заместителя руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Алексея Будаева.

В основу нового бизнес-центра класса А легла концепция be CITIZEN, отвечающая запросам современного жителя мегаполиса и способствующая всестороннему развитию бизнеса. Строительство двух 24-х этажных башен общей наземной площадью 93 тыс. кв. м планируется начать в I квартале 2022 года и завершить в 2024 году.

"Партнерство с ПСБ - одним из крупнейших банков - станет дополнительной гарантией надежности для наших клиентов, сроков реализации и залогом длительных отношений девелопера и банка", - добавила управляющий партнер Stone Hedge Анастасия Малкова, слова которой приводит пресс-служба банка.