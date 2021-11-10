СберСпасибо подготовил подарки к юбилею СберБанка и своему 10-летию

ТАСС, 10 ноября. В СберСпасибо стартовали акции в рамках "Зелёного дня", приуроченные к празднованию 180-летия СберБанка и самой программы лояльности, которая в этом году отмечает своё 10-летие.

В честь двойного праздника СберСпасибо объявила о самых выгодных днях для своих клиентов: с 11 по 14 ноября 2021 года, при совершении покупок по дебетовой или молодёжной СберКарте СберБанка у партнёров экосистемы, участники получат повышенные бонусы. В акции принимают участие компании: СберМаркет, СберМегаМаркет, Самокат, Delivery Club, СитиМобил, СБЕР ЕАПТЕКА, OKKO, СберМобайл, SberDevices, Кухня на районе, Level Kitchen, My Food, Performance Food, Ситидрайв, СберЗвук и СберДиск.

В период акции СберКарту можно оформить с уникальными привилегиями - только с 11 по 14 ноября при оформлении первой дебетовой или молодёжной СберКарты, клиенты могут получить 1,8 тыс. приветственных бонусов СберСпасибо. Для этого нужно оформить карту в Зеленые дни и в течение 30 дней, до 14 декабря 2021, совершить по ней покупку не менее чем на 500 рублей.

А за любые покупки, оплаченные дебетовой или молодежной СберКартой у партнёров-компаний экосистемы в период акции, клиенты могут получать 18% от их стоимости бонусами (до 1,8 тыс. бонусов на клиента).

А подписчики СберПрайм могут получить ещё больше бонусов - с 11 по 14 ноября за покупки любыми картами СберБанка в сервисах подписки они получат до 20% бонусами.

Также повышенные бонусы смогут получить участники СберСпасибо в СберМаркете 11 и 12 ноября - за совершенные покупки им вернётся 20% бонусами.

Помимо повышенных бонусов и призов от партнёров программы, СберСпасибо запустила новую многоуровневую геймификацию "СберПраймСити", в которой участники могут совершать ходы по виртуальной карте и в игровом формате получать призы: до 10 тыс. бонусов, до 10% повышенного начисления бонусов в популярных категориях покупок, скидки и промокоды от сервисов подписки СберПрайм, 18% повышенных бонусов в категории Супермаркеты, а также главный приз - возможность выиграть 180 тыс. бонусов от СберСпасибо.

А если действующей подписки СберПрайм ещё нет, то в период с 11-12 ноября её можно оформить сроком на 180 дней всего за 180 рублей.

Подробнее с предложениями и условиями можно ознакомиться на странице акции на сайте программы лояльности.

Андрей Писарев, директор дивизиона "Лояльность" Сбербанка, генеральный директор программы лояльности "СберСпасибо":

"Мы традиционно поздравляем наших клиентов выгодными предложениями в рамках акции "Зелёный день", а в этом году повод вдвойне приятный - СберБанк отмечает 180 лет, а СберСпасибо - 10 лет. Для нас это важный рубеж, поэтому и отмечать мы будем вместе с миллионами наших клиентов по всей стране и партнёрами программы. Только в дни празднования все покупки по картам СберБанка в сервисах экосистемы будут радовать клиентов повышенными бонусами от СберСпасибо, а также возможностью выиграть призы и подарки. Если участник имеет действующую подписку СберПрайм, то сможет получить взамен ещё больше бонусов".