B2B MARKETING FORUM 2021 пройдет в Москве 25-26 ноября

ТАСС, 10 ноября. V Всероссийский форум по маркетингу в сфере B2B (18+) состоится в Москве 25-26 ноября.
По оценкам специалистов, большинство российских B2B компаний, планирующих инвестиции в маркетинг, находятся в затруднительном положении: на рынке крайне мало примеров применения различных стратегий и технологий, на которые можно было бы опереться.
25-26 ноября 2021 в Москве пройдет B2B MARKETING FORUM - единственное практическое мероприятие для директоров и руководителей сферы маркетинга B2B компаний. Эксперты из компаний крупного и среднего бизнеса разберут ошибки и успехи, и подкрепят свои идеи примерами из кейсов.
Деловая программа форума ориентирована на практику и применимость полученной информации в работе.
В программе B2B MARKETING FORUM 2021
- Актуальные направления B2B маркетинга 2021-2022 годов
- SMM не работает в В2В? Как и зачем продвигаться в соцсетях, если нет быстрого результата
- Как продавать в период пандемии, когда нет доступа к живому общению с клиентом
- E-commerce в B2B
- Выбор платформы управления и систематизации данных для эффективного взаимодействия с клиентами и увеличения продаж
- Как оценивать активности онлайн-маркетинга в В2В-сегменте
- В2В-маркетинг нацеленный на персону: как реализовать, как построить эффективно, какие аналитические средства применять
- Собственные онлайн-ивенты в период пандемии: как не затеряться в информационном шуме
Среди спикеров форума:
- Иван Мельник Руководитель по стратегическому развитию специализированных продуктов, «Янссен», подразделение фармацевтических товаров ДЖОНСОН & ДЖОНСОН
- Александр Невровский Руководитель группы сбыта Бизнес-подразделения «Автоматизация и безопасность зданий» компании СИМЕНС
- Викентий Седых Руководитель отдела развития b2b-продаж ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ
- Сергей Таболин Директор департамента продуктового маркетинга B2B РОСТЕЛЕКОМ
- Мария Жог Директор по маркетингу и связям с общественностью ИК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ
- Любовь Смертина Руководитель Управления маркетинга СКБ КОНТУР
- Елена Сивенкова Руководитель маркетинга IBM В РОССИИ
- Ольга Быкова Руководитель направления электронной коммерции, брендинга и коммуникаций HILTI РЕГИОНА ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
- Екатерина Шелест Digital Director PERNOD RICARD ROUSS
- Алексей Мерзляков Директор по маркетингу DPD В РОССИИ
- Антон Балаченков Руководитель проектов интернет-маркетинга в направлении электронных продаж НЛМК
Кому необходимо посетить B2B MARKETING FORUM 2021
- Директорам по маркетингу
- Директорам по развитию B2B компаний
- Руководителям отделов продуктового развития и продвижения B2B компаний
- Профессионалам сферы маркетинга и продаж
- Поставщикам продуктов и услуг для сферы B2B