B2B MARKETING FORUM 2021 пройдет в Москве 25-26 ноября

ТАСС, 10 ноября. V Всероссийский форум по маркетингу в сфере B2B (18+) состоится в Москве 25-26 ноября.

По оценкам специалистов, большинство российских B2B компаний, планирующих инвестиции в маркетинг, находятся в затруднительном положении: на рынке крайне мало примеров применения различных стратегий и технологий, на которые можно было бы опереться.

25-26 ноября 2021 в Москве пройдет B2B MARKETING FORUM - единственное практическое мероприятие для директоров и руководителей сферы маркетинга B2B компаний. Эксперты из компаний крупного и среднего бизнеса разберут ошибки и успехи, и подкрепят свои идеи примерами из кейсов.

Деловая программа форума ориентирована на практику и применимость полученной информации в работе.

В программе B2B MARKETING FORUM 2021

Актуальные направления B2B маркетинга 2021-2022 годов

SMM не работает в В2В? Как и зачем продвигаться в соцсетях, если нет быстрого результата

Как продавать в период пандемии, когда нет доступа к живому общению с клиентом

E-commerce в B2B

Выбор платформы управления и систематизации данных для эффективного взаимодействия с клиентами и увеличения продаж

Как оценивать активности онлайн-маркетинга в В2В-сегменте

В2В-маркетинг нацеленный на персону: как реализовать, как построить эффективно, какие аналитические средства применять

Собственные онлайн-ивенты в период пандемии: как не затеряться в информационном шуме

Среди спикеров форума:

Иван Мельник Руководитель по стратегическому развитию специализированных продуктов, «Янссен», подразделение фармацевтических товаров ДЖОНСОН & ДЖОНСОН

Александр Невровский Руководитель группы сбыта Бизнес-подразделения «Автоматизация и безопасность зданий» компании СИМЕНС

Викентий Седых Руководитель отдела развития b2b-продаж ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ

Сергей Таболин Директор департамента продуктового маркетинга B2B РОСТЕЛЕКОМ

Мария Жог Директор по маркетингу и связям с общественностью ИК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ

Любовь Смертина Руководитель Управления маркетинга СКБ КОНТУР

Елена Сивенкова Руководитель маркетинга IBM В РОССИИ

Ольга Быкова Руководитель направления электронной коммерции, брендинга и коммуникаций HILTI РЕГИОНА ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Екатерина Шелест Digital Director PERNOD RICARD ROUSS

Алексей Мерзляков Директор по маркетингу DPD В РОССИИ

Антон Балаченков Руководитель проектов интернет-маркетинга в направлении электронных продаж НЛМК

Кому необходимо посетить B2B MARKETING FORUM 2021