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B2B MARKETING FORUM 2021 пройдет в Москве 25-26 ноября

Деловая программа форума ориентирована на практику и применимость полученной информации в работе

ТАСС, 10 ноября. V Всероссийский форум по маркетингу в сфере B2B (18+) состоится в Москве 25-26 ноября.

По оценкам специалистов, большинство российских B2B компаний, планирующих инвестиции в маркетинг, находятся в затруднительном положении: на рынке крайне мало примеров применения различных стратегий и технологий, на которые можно было бы опереться.

25-26 ноября 2021 в Москве пройдет B2B MARKETING FORUM - единственное практическое мероприятие для директоров и руководителей сферы маркетинга B2B компаний. Эксперты из компаний крупного и среднего бизнеса разберут ошибки и успехи, и подкрепят свои идеи примерами из кейсов.

Деловая программа форума ориентирована на практику и применимость полученной информации в работе.

В программе  B2B MARKETING FORUM 2021

  • Актуальные направления B2B маркетинга 2021-2022 годов
  • SMM не работает в В2В? Как и зачем продвигаться в соцсетях, если нет быстрого результата
  • Как продавать в период пандемии, когда нет доступа к живому общению с клиентом
  • E-commerce в B2B
  • Выбор платформы управления и систематизации данных для эффективного взаимодействия с клиентами и увеличения продаж
  • Как оценивать активности онлайн-маркетинга в В2В-сегменте
  • В2В-маркетинг нацеленный на персону: как реализовать, как построить эффективно, какие аналитические средства применять
  • Собственные онлайн-ивенты в период пандемии: как не затеряться в информационном шуме

Среди спикеров форума:

  • Иван Мельник Руководитель по стратегическому развитию специализированных продуктов, «Янссен», подразделение фармацевтических товаров ДЖОНСОН & ДЖОНСОН
  • Александр Невровский Руководитель группы сбыта Бизнес-подразделения «Автоматизация и безопасность зданий» компании СИМЕНС
  • Викентий Седых Руководитель отдела развития b2b-продаж ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ
  • Сергей Таболин Директор департамента продуктового маркетинга B2B РОСТЕЛЕКОМ
  • Мария Жог Директор по маркетингу и связям с общественностью ИК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ
  • Любовь Смертина Руководитель Управления маркетинга СКБ КОНТУР
  • Елена Сивенкова Руководитель маркетинга IBM В РОССИИ
  • Ольга Быкова Руководитель направления электронной коммерции, брендинга и коммуникаций HILTI РЕГИОНА ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
  • Екатерина Шелест Digital Director PERNOD RICARD ROUSS
  • Алексей Мерзляков Директор по маркетингу DPD В РОССИИ
  • Антон Балаченков Руководитель проектов интернет-маркетинга в направлении электронных продаж НЛМК

Кому необходимо посетить B2B MARKETING FORUM 2021

  • Директорам по маркетингу
  • Директорам по развитию B2B компаний
  • Руководителям отделов продуктового развития и продвижения B2B компаний
  • Профессионалам сферы маркетинга и продаж
  • Поставщикам продуктов и услуг для сферы B2B
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