Объявили финалистов премии Кандинского в номинациях "Проект года" и "Молодой художник"

ТАСС, 11 ноября. По сообщению оргкомитета премии Кандинского по итогам голосования международного жюри финалистами 13-й премии Кандинского (12+) 2021 года стали:

В номинации "Проект года": Андрей Кузькин, проект "Молельщики и герои", Александр Морозов, проект "Станция Дистопия", Павел Отдельнов, проект "Промзона".

В номинации "Молодой художник. Проект года": Альбина Мохрякова, проект "Рой", Екатерина Муромцева, "То, что бывает с другими", Владимир Чернышев, проект "Бассейн".

Премия Кандинского - независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году по инициативе Шалвы Бреуса, президента Международного культурного фонда BREUS Foundation. Согласно принятой мировой практике, премия была названа именем выдающегося российского художника и теоретика искусства XX века, пионера абстрактной живописи. Задачами премии Кандинского являются поддержка и развитие российского актуального искусства, повышение его авторитета в мире.

Премия присуждается в следующих номинациях: "Проект года", "Молодой художник. Проект года" (до 35 лет), "Научная работа. История и теория современного искусства" - призом в данной номинации является издание работы на русском или английском языках.

Претендентом на получение премии Кандинского может стать без исключения любой российский художник: прием заявок от соискателей базируется на принципе самостоятельного выдвижения. Победителей определяет международное жюри при участии экспертного совета.

В состав международного жюри 13-й премии Кандинского в номинациях "Проект года" и "Молодой художник. Проект года" вошли: Леонид Бажанов, искусствовед, куратор, критик, Джоанна Викери, международный эксперт по искусству России и стран бывшего Советского Союза, главный редактор Russian Art Focus, Ольга Свиблова, директор Мультимедиа Арт Музея, Москва (МАММ), Василий Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА), Мария Цанцаноглу, директор ΜΟΜus - Музея Искусства Модернизма - Коллекция Костаки.

Победители 13-й премии Кандинского станут известны на церемонии награждения, которая пройдет в Московском музее современного искусства (ММОМА) 17 ноября 2021 года.

Выставка номинантов премии открыта до 21 ноября 2021 года в ММОМА.

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