На The Standoff презентуют новую платформу и атакуют виртуальный город

ТАСС, 15 ноября. Уже сегодня белые хакеры и специалисты по информационной безопасности соберутся на крупнейшей в мире открытой кибербитве The Standoff (18+) . Кибербитва обновилась и готовит для вас тренировки на киберполигоне, открытые киберучения, технические доклады от молодых профессионалов и погружение в вопросы инвестиций в кибербез. 15 и 16 ноября специалисты по ИБ попытаются взломать броню компаний из различных отраслей, включая Positive Technologies. Также организаторы покажут новую онлайн-платформу The Standoff365 для проведения киберучений в режиме 24/7/365.

Город F на The Standoff растет и становится сложнее, превращаясь в полноценное виртуальное государство, где представлены как объекты металлургии, транспорта и логистики, химической отрасли и городского хозяйства, так и энергетическая отрасль с собственными процессами. Белые хакеры проверят защищенность инфраструктуры организаций, а все желающие увидят ход сражения в режиме реального времени.

Соорганизатором мероприятия и стратегическим партнером стала компания Innostage. Вместе с Positive Technologies они развернут инфраструктуру киберполигона и будут вести его техническую поддержку. Оператор сервисов кибербезопасности Innostage - CyberART - будет вести мониторинг противостояния и контролировать действия команд. Эксперты-аналитики компании выступят менторами нескольких команд-защитников.

Уже совсем скоро противостояния не придется ждать: на The Standoff представят онлайн-платформу The Standoff365, которая после бета-тестирования станет доступна пользователям со всего мира 365 дней в году. 50 счастливчиков - участников прошлогодних The Standoff получат приглашения и смогут первыми испытать полигон.

Positive Technologies расскажет участникам мероприятия о процессе разработки анонсированного в мае 2021 года метапродукта maxpatrol О2. Компания также протестирует новый формат публичных киберучений на продуктовой инфраструктуре и предложит открыто понаблюдать за работой maxpatrol О2, дать независимую оценку реализуемости неприемлемых событий.

Традиционно The Standoff собирает признанных экспертов по информационной безопасности, но стремится поддержать и молодые кадры, инвестируя в развитие кибербез сообщества. На техническом треке в онлайне выступят начинающие специалисты, эксперты в сфере вредоносного ПО и расследователи инцидентов - все, кто неравнодушен к проблемам ИБ.

На отдельной сессии с аналитиками можно будет обсудить влияние хакерской активности на инвестиционную привлекательность отрасли и перспективы вложений в сферы IT и кибербезопасности.

На The Standoff Digital Art участники попробуют взломать цифровые картины современных художников российского диджитал-арта.

The Standoff Digital Art - это симуляция галереи NFT-картин, посвященных городу будущего и человеку в цифровом мире. Каждая картина представлена в виде уникального NFT-токена, который предстоит испытать на прочность исследователям безопасности со всего мира.

The Standoff - это не только крупнейшие в мире открытые киберучения, но и площадка, которая позволит участникам свободно и продуктивно обсудить современные вызовы кибербезопасности. Компания представит новые форматы сотрудничества сообщества ИБ, бизнеса и государства в борьбе с растущими киберугрозами.

Все желающие смогут наблюдать за происходящим на мероприятии 15 и 16 ноября в онлайн-трансляции на сайте standoff365.com из любой точки мира. Зрителей ждут презентация новых форматов киберучений, интервью с интересными гостями из мира ИБ, комментарии экспертов и захватывающие диалоги на самые актуальные и волнующие темы кибербезопасности.

В этом году соорганизатором The Standoff выступает группа компаний Innostage. Мероприятие поддерживают Инженерная компания "Прософт-Системы", "Газинформсервис" и "Атомик Софт".