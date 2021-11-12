Российское общество "Знание" стало партнером форума "Всемирный день качества - 2021"

ТАСС, 12 ноября. Международный онлайн-форум "Всемирный день качества" (16+) состоялся 10-12 ноября. Российское общество "Знание" выступило партнером мероприятия и предоставило свою площадку для проведения деловых сессий.

Российское общество "Знание" стало организатором сессии "Управление качеством образования на пороге новой эпохи", которая прошла 10 ноября. В рамках сессии эксперты обсудили, что прежде всего влияет на результаты образовательного процесса, в чем особенности дистанционных занятий и как адаптировать образовательные методики и подходы под современные реалии.

"Успевать в образовательной политике за той скоростью, с которой происходят изменения - самое главное. У нас сегодня не качество образования падает, а возрастают требования к этому качеству. Сегодняшняя система оценки качества образования постоянно реагирует на происходящие изменения. Результаты оценивания условий деятельности, соответствия действий стандартам в государственных процедурах и в экспертно-профессиональной оценке дают возможность выбирать путь управленческой деятельности, нацеленной на развитие личности", - сказала первый заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Координационного совета Российского общества "Знание" Любовь Глебова.

Качество образования - важная составляющая социальной политики, и его нужно последовательно повышать на всех уровнях, подчеркнула директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального обучения и профессионального образования Министерства просвещения РФ Марина Сафронова: "Система среднего профессионального образования также чутко реагирует на все новые тренды, которые появляются в образовательной повестке, включая вопросы качества образования. Среднее профессиональное образование прежде всего связано с требованиями рынка труда и работодателей. На его качество влияют три главных фактора: содержание современных образовательных программ, материально-техническая база - это современное оборудование и мастерские, а также квалификация педагогического состава и мастеров производств".

У молодежи России сегодня есть все возможности для получения дополнительного образования и формирования дополнительных профессиональных компетенций. Все это помогает идти вперед и сполна раскрывать творческий потенциал.

"В России живет более 44 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Важно, чтобы каждый из них не только имел доступ к качественному образованию, но и был в курсе всех образовательных курсов и программ, которые предлагает государство. Над этим мы сейчас активно работаем, налаживаем дополнительные каналы информации. Кроме того, создаются современные образовательные проекты, проводятся различные мероприятия. Так, второй год продолжается конкурс "Большая перемена" для школьников, а в 2021-ом был запущен конкурс для студентов "Твой ход", который собрал уже более полумиллиона человек", - сказал начальник отдела координации молодежных проектов и программ Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Валерий Савельев.

11 ноября под эгидой общества "Знание" прошла сессия под названием "Актуальные тренды саморазвития и самореализации молодежи". На ней эксперты "Знания" обсудили физические, социальные и психологические факторы жизни человека, влияющие на ее качество, а также проблемы адаптации молодежи к стремительно меняющимся условиям жизни.

"Когда мы говорим о качестве вообще и жизни в частности, нельзя обойти тему здоровья. Оно очень ценно, причем не только физическое самочувствие, но и психологическое благополучие человека - насколько он удовлетворен своей жизнью, благополучием, достижениями. Это и есть ментальное здоровье. Берегите его смолоду, ведь, как известно, расстроить психику легко, а вот "настроить", наоборот, весьма непросто", - отметила доктор психологических наук, профессор, президент Санкт-Петербургского психологического общества, эксперт Российского общества "Знание" Светлана Костромина.

Секретами того, как выбрать профессию по душе и найти себя в профессиональной жизни, поделился Дмитрий Судаков, руководитель проекта "Атлас новых профессий" и эксперт Российского общества "Знание": "Вопрос выбора работы и своего дела в жизни очень значим. К сожалению, классическая ориентация - "кем быть?" - перестала действовать, поэтому сегодня молодым людям приходится брать на себя ответственность за это ключевое решение. Тут нужна и поддержка семьи, подсказка старших, ведь по статистике 90% школьников и большинство студентов не могут определиться, кем они хотят стать. Тот, кто нашел призвание, намного увереннее себя чувствует во взрослом мире. Поэтому так важно формировать образ будущего еще с юных лет".

Речь на сессии также шла о том, как вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться, затронули эксперты и вопросы экологического волонтерства и ответственного потребления.

Записи дискуссий доступны в сообществе Российского общества "Знание" ВКонтакте.

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