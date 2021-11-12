Международный деловой форум "Открытый Дагестан" пройдет 13 ноября в Каспийске

ТАСС, 12 ноября. Международный деловой форум "Открытый Дагестан" (6+) пройдет в Каспийске 13 ноября на площадке стадиона "Анжи Арена". Мероприятие станет крупнейшим собранием представителей бизнес-сферы региона в 2021 году.

В ходе форума участники обсудят перспективы развития малого и среднего предпринимательства в республике, выслушают федеральных экспертов в области инвестиций, территориального развития и экспорта, поделятся уникальными и успешными кейсами из бизнес-индустрии и смогут получить знания в области взаимодействия с органами власти при организации бизнеса.

"Ежегодный Международный деловой форум "Открытый Дагестан" станет площадкой, направленной на объединение игроков промышленной, энергетической, торговой и сельскохозяйственной отраслей для установления деловых контактов, открытого диалога с представителями власти, повышения уровня качества предоставляемых в республике услуг и улучшения инвестиционной привлекательности региона", - сообщили организаторы форума.

Форум будет разделен на три площадки: "Дагестан диалог", "Dagestan Habar" и "Оpen GR".

Участники площадки "Дагестан диалог" смогут обсудить с федеральными экспертами в области инвестиций, территориального развития и экспорта, а также представителей крупного бизнеса лучшие практики формирования инвестиционной привлекательности региона.

Площадка "Dagestan Habar" будет включать в себя лекторий, где пройдут научно-популярные лекции об экологии, историко-культурном наследии Дагестана и взгляде на традиционную архитектуру региона. В рамках площадки предприниматели со всей страны обсудят в формате тет-а-тет успешно реализованные бизнес-проекты.

"На образовательных площадках участники форума также смогут узнать об истории горного туризма республики и его развитии в Дагестане в советское время. Немаловажная роль будет отведена проблемам экологии региона в призме туризма", - сообщили организаторы.

Площадка "Open GR" пройдет в формате экспертно-консультационного штаба, где каждый сможет узнать, какую поддержку от государства, фондов и других институтов развития можно получить уже сегодня. Участники площадки смогут получить профессиональные консультации от Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан, Российского экспортного центра, проконсультироваться по вопросам исламских финансов, банковской и налоговой сфер.

В рамках форума "Open Dagestan" состоится фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел, который организуется Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан. Фестиваль пройдет в формате выставки-ярмарки сувенирной продукции от лучших ремесленников Дагестана и мастер-классов по народно-художественным промыслам для взрослых и детей.

На площадке свои работы представят лучшие мастера по направлению художественной обработки металла, резьбы по дереву, гончарного производства, художественной керамики, ковроткачества, обработки кости, узорного вязания, золотошвейного дела, орнаментальной насечки по дереву и оружейного искусства. Там же будет организован образовательный мастер-класс, на котором расскажут, как сделать продукт в области народных промыслов узнаваемым.

Организатором форума выступает Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

Для принятия участия в Международном деловом форуме "Открытый Дагестан" необходимо пройти регистрацию на сайте открытыйдагестан.рф. Участие бесплатное. Форум пройдет с соблюдением всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.