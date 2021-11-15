В технологическом цехе УЭХК завершили модернизацию системы управления техпроцессом

ТАСС, 15 ноября. В технологическом цехе АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) в рамках комплексной программы модернизации завершен перевод управления технологическим процессом на уникальную современную систему управления на базе АКСУ-3 - агрегатированный комплекс средств управления - автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП). Об этом сообщили в понедельник в отделе по связям с общественностью ключевого предприятия Новоуральского промышленного кластера.

"Новая система управления на базе микропроцессорной техники внедрялась поэтапно с 2012 года без прекращения технологического процесса в условиях действующего энергетического, приборного и технологического оборудования с обеспечением постоянного выпуска товарной продукции надлежащего качества. Обновления коснулись систем контроля, управления и аварийной защиты технологических блоков, систем вспомогательного оборудования, а также конденсационно-испарительных установок", - сказано в сообщении.

На предприятии уточнили, что в основе АКСУ-3 - самые последние новшества в области промышленной автоматизации: компьютеры, контроллеры, оптические линии связи, современное программное обеспечение, что существенно расширило функциональные возможности, повысило быстродействие, управление изменениями. "В новой АСУТП учтены все наработки комплексов предыдущих поколений. Появилась возможность дистанционно с центрального диспетчерского пульта диагностировать состояние объектов контроля и управления, производить конфигурирование оборудования, поиск и устранение неисправностей", - добавили в отделе.

"АКСУ-3 - это шаг к цифровизации предприятия. В новой системе заложены ключевые решения, которые обеспечат достаточный уровень автоматизации, гарантирующий надежное управление, контроль качества и безопасную эксплуатацию оборудования. Это позволит минимизировать риск ошибок, связанных с человеческим фактором", - отметил генеральный директор АО "УЭХК" Александр Белоусов.

Над созданием и модернизацией комплекса работали специалисты метрологической службы и технологических цехов АО "УЭХК", АО "ЦПТИ" и ООО "НПО "Центротех" (предприятия Топливной компании Ростатома "ТВЭЛ").

"Возможности комплекса позволяют разработчикам в дальнейшем совершенствовать функционал и программное обеспечение АКСУ-3. Сегодня разработка специалистов Новоуральской площадки - АО "УЭХК" и ООО "НПО "Центротех" внедряется в АО "ПО "ЭХЗ" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Зеленогорск, Красноярский край)", - сказано в сообщении.

О предприятии

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS ISO 45001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" (Топливный дивизион Госкорпорации "Росатом") включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.