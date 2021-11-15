День Каспийской флотилии пройдет в Дагестане

ТАСС, 15 ноября. Краснознаменная Каспийская флотилия (КФл) Южного военного округа отмечает сегодня, 15 ноября, 299-ю годовщину со дня образования. Начало формирования корабельного соединения волжско-каспийского направления было положено 15 ноября 1722 года указом Петра I.

В настоящее время флотилия является полноценным ударным соединением Военно-морского флота России. В рамках новых геополитических условий роль и значение КФл возрастает. Главными задачами являются обеспечение национально-государственных интересов России в регионе, противодействие терроризму. Также Правительством Российской Федерации утверждена государственная кораблестроительная программа строительства кораблей для КФл, в рамках которой уже в настоящий момент разработан проект боевых кораблей с учетом специфики Каспия.

Сегодня в составе КФл свыше 60 кораблей и судов. Большая часть из них - современные образцы. Только за последние годы в состав флотилии вошли малые артиллерийские корабли "Волгодонск", "Махачкала", ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", противодиверсионные катера "Юнармеец Каспия", "Юнармеец Дагестана", "Юнармеец Татарстана", патрульный катер "П-436".

"Жители республики глубоко признательны морякам-каспийцам за добросовестное выполнение воинского долга. Мы по праву гордимся ими и верим - безопасность России в надежных руках!", - комментирует глава Дагестана Сергей Меликов.