Прием заявок на "Прометей-2021" продлили до 20 ноября

ТАСС, 15 ноября. Прием заявок на участие во Всероссийской интернет-премии "Прометей-2021" (18+) продлен до 20 ноября включительно. Об этом сегодня сообщил журналистам руководитель оргкомитета премии Ражап Мусаев. "По просьбам многих участников мы решили продлить прием заявок до 20 ноября, как раз с этого дня у нас начнет свою работу и жюри. Церемония награждения лауреатов "Прометей-2021" пройдет 4 декабря в Пятигорске", - сказал Ражап Мусаев.

Всероссийская интернет-премия "Прометей" ежегодно вручается в девяти основных номинациях: "Наука и образование", "Культура и искусство", "Власть и государство", "Общественная деятельность", "Развлечения, отдых, туризм", "Спорт, здоровый образ жизни", "СМИ", "Здравоохранение", "Экономика и бизнес". Также оргкомитет ежегодно учреждает специальные призы для проектов, которые не входят в заявленные номинации, но приносят пользу обществу, делая жизнь людей проще и комфортней.

Напомним, в 2021 году Всероссийская интернет-премия "Прометей" будет вручаться уже в одиннадцатый раз. Главная ее задача - поддержка инициатив, которые делают мир вокруг проще и удобнее. В ней участвуют сайты, мобильные приложения, социальные сети и мессенджеры, а также интернет-проекты коммерческих, общественных, государственных организаций и СМИ.

В разные годы лауреатами конкурса становились компании и организации со всей России, в числе которых "Сбербанк", "Триколор", телеканалы Матч и "360", "Лаборатория Касперского", "Российская газета", интернет-портал Sportbox.ru, "Активный гражданин", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, ИНВИТРО, Русский музей, Фонд борьбы с лейкемией и другие.

Организаторами премии традиционно выступают Центр развития цифровых технологий "Прометей" и информационное агентство России ТАСС, генеральным партнером премии в этом году является - ПАО "ТрансКонтейнер".

Узнать подробную информацию о премии и подать заявки на участие в ней можно на сайте iprometheus.ru.

ТАСС - генеральный информационный партнер.