Совкомбанк объявляет о поддержке рекомендаций TCFD

ТАСС, 15 ноября. Совкомбанк первым среди российских банков поддержал рекомендации TCFD (The Task Force on Climate-related Financial Disclosures), Рабочей группы по раскрытию финансовой информации, связанной с изменением климата ("Рабочая группа"). Банк обязался применять рекомендации Рабочей группы, чтобы сделать ESG-отчетность банка еще более прозрачной.

Банк придерживается международных стандартов при подготовке отчета об устойчивом развитии, в том числе Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI), Глобального договора ООН (United Nations (UN) Global Compact), а также "Принципов ответственной банковской деятельности Финансовой инициативы ООН по климату" (Principles for Responsible Banking (PRB) UNEP FI) и теперь - TCFD.

