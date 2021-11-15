В Москве прошел форум "Всемирный день качества - 2021"

ТАСС, 15 ноября. С 10 по 12 ноября в Москве прошел международный форум "Всемирный день качества - 2021" (16+), организованный Роскачеством, Минпромторгом России, Росстандартом, Росаккредитацией и АНО "ННЦК".

Участниками деловой программы стали ведущие эксперты в области качества из России, США, Израиля, Австралии, Беларуси и других стран, а также представители органов власти Российской Федерации, бизнеса и отраслевых объединений. В онлайн-трансляции форума приняли участие более 30 тыс. человек.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своей приветственной речи выразила уверенность, что конструктивный обмен мнениями между участниками мероприятия станет источником свежих, нестандартных идей и решений, способных значительно изменить жизнь граждан России к лучшему.

В пленарной сессии "Устойчивое развитие в условиях глобальных вызовов" принял участие Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Министр подчеркнул: "Качество определяет прежде всего надежность и безопасность продукции. Для промышленности - это обязательное условие конкурентоспособности внутри страны и на внешнем контуре. А для государства вопрос качества - это зона особого непрерывного регулирования".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своем выступлении отметил важность повышения качества оказываемых медицинских услуг, особенно в период пандемии: "В условиях пандемии система здравоохранения вынуждена мобилизоваться, не снижая качество оказания медицинской помощи пациентам. Это непростая задача. Справиться с ней позволили высокие компетенции специалистов, эффективный контроль качества и безопасности медицинской помощи, лекарственных препаратов и медицинских изделий. Медицинские организации, которые стали победителями Премии Правительства Российской Федерации, получили бесценный опыт построения системы управления качеством в новых реалиях: им удалось в особенно сложных условиях пандемии структурировать свои процессы, приобрести навыки современного эффективного управления, научиться оперативному принятию решений в условиях недостатка информации".

"Фактически мы сейчас находимся в активной стадии формирования первого национального климатического пакета актов и мер по обеспечению конкурентоспособности российских предприятий с учетом перехода мировой экономики к системе углеродной отчетности в процессах торговых взаимоотношений. Повышенное внимание к этой теме позволит нам всем вместе не только встроиться в CO2-повестку, но и быть в ней лидерами, плавно создавать новые ценности во благо жизни в нашей стране и в целом на планете", - подчеркнул Статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Руководитель Роскачества Максим Протасов поднял тему изменения подходом к национальным идеологиям и стратегиям качества в новых меняющихся условиях: "Мы видим, что граждане большинства стран признают устойчивое производство и потребление важнейшей целью устойчивого развития. И этот тренд меняет подходы бизнеса, его приоритеты. Поэтому, наступило время сформулировать новые принципы эффективности и качества процессов госуправления, управления отраслями и корпорациями, сформировать базовые подходы к стратегии "Качество 4.0." И чем быстрее это сделает наша страна - тем больше мы сможем влиять на новую повестку, тем конкурентоспособнее будет российская экономика".

В своем выступлении глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал о Программе национальной стандартизации на 2022 год и о ее соотношении с ESG-повесткой: "Стандарты оказывают непосредственное влияние на технический прогресс, безопасность жизни и здоровья людей, защиту окружающей среды, устранение технических барьеров в торговле - словом, на все составляющие устойчивого развития. С недавнего времени при разработке каждого нового международного стандарта должны приниматься во внимание взаимосвязи с реализацией и вкладом в достижение одной или нескольких целей устойчивого развития, которые обеспечит в дальнейшем внедрение этого стандарта".

Руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник, подчеркнул, что задача Росаккредитации - создать правильный механизм для качественной оценки органов по валидации и верификации перед тем, как они выйдут на рынок. "Для этого мы обучаем экспертов по аккредитации и специалистов, которые хотят работать в этой сфере. Следующая наша цель - международное признание результатов деятельности российских органов по валидации и верификации. Это будет способствовать трансграничному движению товаров" - сказал Назарий Скрыпник.

На сессии также выступили президент Европейской организации качества (ЕОК) Торольф Паульшус, Президент Азиатско-Тихоокеанской организации качества Мангалика де Сильва, лауреат Нобелевской премии мира Риккардо Валентини, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов и другие.

По окончании пленарного заседания Фонд Росконгресс, Роскачество и проект "Сделано в России" подписали трехстороннее соглашение о реализации стратегического партнерства.

Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил, что подобные деловые мероприятия, приуроченные к празднику, подчеркивают важность непрерывного повышения качества продукции и услуг для устойчивого развития общества и государства.

На площадке Российского общества "Знание" также состоялись сессии, посвященные качеству образования и качеству жизни и самореализации молодежи.

"В своей работе мы всегда следим за качеством своих просветительских продуктов, и в целом за ситуацией в области просвещения в России. Мы видим своей задачей сделать науку, историю, классическое искусство и другие важные тематики массовыми и популярными. Для этого необходимо создавать и повышать спрос на подобный контент, повышать разнообразие форматов, делать этот контент более рыночным и привлекательным, обеспечивать доступ к нему на популярных платформах", - сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

В рамках форума состоялось более 30 тематических сессий, посвященных повышению качества и эффективности бизнес-процессов в различных сферах.

ТАСС - информационный партнер.