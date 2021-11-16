Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев составила 8,6 млрд рублей

ТАСС, 16 ноября. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, опубликовал бухгалтерскую отчетность по РСБУ за три квартала 2021 года. По итогам девяти месяцев банк получил прибыль в размере 8,6 млрд рублей. Объем собственных средств (капитала) Новикомбанка увеличился на 9% - до 66 млрд рублей.

Положительный финансовый результат деятельности Новикомбанка обеспечен формированием качественного кредитного портфеля, расширением кредитования ключевых клиентов - предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.

Объем кредитов, выданных юридическим лицам с 1 января по 1 октября 2021 года, увеличился до 421 млрд рублей. Банк активно финансировал развитие реального сектора экономики. Наибольшая доля кредитного портфеля сформирована за счет кредитов, предоставленных предприятиям авиационной, радиоэлектронной промышленности, судостроения и прочих высокотехнологичных отраслей экономики.

Привлеченные средства клиентов обеспечивают стабильность ресурсной базы Новикомбанка. Банк использует свои возможности по привлечению средств за счет высокого качества обслуживания клиентов и участия в программах, направленных на решение национальных целей развития, которые реализует в том числе и контролирующий акционер банка - Госкорпорация Ростех.

Продуктовая линейка банка сформирована с учетом индивидуальных потребностей предприятий, выполняющих приоритетные государственные задачи, и в полной мере учитывает самые высокие требования к качественной организации клиентского обслуживания и оперативному проведению расчетов.

В отчетном периоде Новикомбанк продемонстрировал активное развитие розничного направления. Так, за девять месяцев текущего года объем кредитов, выданных физическим лицам, увеличился на 61%, с 6,4 млрд до 10,4 млрд рублей. Розничное направление бизнеса банка успешно решает задачи, определенные в качестве приоритета социальной политики Госкорпорации Ростех.

Новикомбанк последовательно расширяет капитальную базу. За период с начала года объем собственных средств банка вырос на 9% - до 66 млрд руб. Высокий уровень капитализации банка предоставляет возможность реализации сложных и капиталоемких проектов, гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным ресурсам в необходимом объеме, позволяет использовать самые качественные услуги при минимальном уровне риска.

"Кредитование флагманов отечественной промышленности, определенное в качестве стратегического приоритета, обеспечило устойчивый рост ключевых показателей деятельности. Новикомбанк стабильно поддерживает ведущие предприятия высокотехнологичных отраслей, участвует в реализации национальных проектов и постоянно расширяет линейку финансовых инструментов, активно участвует в формировании консолидированной позиции банковского сообщества по вопросам развития финансового рынка. Сегодня мы предлагаем своим клиентам максимально эффективные решения, позволяющие значительно снижать издержки, в срок запускать стратегически важные для страны проекты, содействуя росту российской экономики", - прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Банк традиционно занимает высокие места в рейтингах, что обусловлено его устойчивым бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности. Агентство АКРА повысило Новикомбанку рейтинг до уровня А+ (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" также повысило банку рейтинг кредитоспособности до "ruА" со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's - "Ва3", прогноз позитивный.

Банк обеспечивает соблюдение всех установленных ЦБ РФ обязательных нормативов, значительный запас финансовой устойчивости банка подтвержден результатами стресс-тестов, которые рассматриваются органами управления на регулярной основе. Высокие показатели эффективности, безусловное исполнение всех принимаемых обязательств позволяют банку расширять свое участие в госпрограммах льготного кредитования промышленности, конструировать для своих партнеров максимально выгодные предложения для качественного и своевременного финансирования проектов, а также стабильно удерживать на минимальном уровне процентные ставки при кредитовании предприятий.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 20 крупнейших банков России. Согласно рейтингу международного финансового издания "The Banker" (Великобритания) Новикомбанк занимает первое место по операционной эффективности среди российских банков. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА повысило Новикомбанку рейтинг до уровня А+ (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" также повысило Банку рейтинг кредитоспособности до "ruА" со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's - "Ва3", прогноз позитивный. Является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева - Член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.