Облачный бизнес МТС и BI.ZONE защитят веб-приложения компаний и госструктур от кибератак

ТАСС, 16 ноября. Облачный провайдер #CloudMTS совместно с компанией BI.ZONE, экспертом по цифровым рискам, запустили один из первых на российском рынке комплексных сервисов по многоуровневой защите веб-приложений. Решение будет востребовано в сфере e-commerce, банками, страховыми организациями, предприятиями ЖКХ и ТЭК, которые используют сервисы интернет-продаж и личные кабинеты пользователей. Представители госсектора обезопасят интернет-ресурсы для предоставления услуг населению. Заказчики смогут избежать ручной настройки и вдвое сэкономить на киберзащите сайтов и мобильных приложений.

Как сказано в сообщении, компаниям не нужно закупать и обслуживать IT-оборудование, на котором разворачивается сервис. Решение доступно в облаке провайдера в формате подписки. Клиенты оптимизируют расходы на администрировании, - специалисты BI.ZONE будут круглосуточно следить за инцидентами и реагировать на них.

По словам Александра Карпузикова, руководителя по развитию продуктов информационной безопасности облачного бизнеса МТС, сервис "MTS WAF Premium" предназначен для средних и крупных компаний, бизнес которых связан с клиентскими веб-приложениями. При этом неважно, где размещаются защищаемые сервисы - на собственных ресурсах компании, в облаке МТС или на платформах других провайдеров", - добавляет Александр Карпузиков.

"Новый сервис поможет компаниям, которые в режиме нон-стоп работают для своих клиентов, например, различным онлайн-сервисам, хранящим данные миллионов пользователей по всей стране", - отмечает директор по росту BI.ZONE Рустэм Хайретдинов.

Заказчики смогут защитить свои ресурсы от кражи персональных данных и денежных средств пользователей, нарушения работоспособности и подмены веб-страниц, проникновения в IT-инфраструктуру. Облачный сервис обеспечивает комплексную защиту, включая анализ потенциальных уязвимостей, мониторинг и реагирование на угрозы в режиме 24/7, поддержку работы системы. До 2025 года аналитики IDC прогнозируют облачному рынку в России рост со среднегодовыми темпами 18,6%.