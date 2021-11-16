Музыкальная студия на колесах Freedom Bus появится в России в 2022 году

ТАСС, 16 ноября. R.A.SVET создаст передвижную музыкальную площадку-студию с помощью краудлендинговой платформы Co-Fi.

Инди-музыкант R.A.SVET (настоящее имя - Рамазан Ахмедов), известный широкой публике благодаря своим выступлениям на Патриарших прудах в Москве, за год выпустил несколько альбомов и дал более 100 концертов по всей России. Сейчас артист вместе с другими музыкантами приступил к воплощению в жизнь еще одного проекта - созданию передвижной музыкальной площадки-студии Freedom Bus. В планах - масштабный тур по 35 городам России, где R.A.SVET будет не только выступать на улицах, но и записывать молодых перспективных музыкантов прямо в пути. Заключительным этапом станет релиз альбома, который будет собран из песен никому ранее не известных, но талантливых и перспективных артистов со всей страны.

За помощью в реализации идеи авторы обратились на краудлендинговую платформу Co-Fi для привлечения к проекту. Механика краудлендинга, то есть совместного инвестирования в творческий проект со стороны поклонников и любых заинтересованных в его производстве, приглянулась Рамазану из-за простоты и прогрессивности способа финансирования:

"Традиционно хиппи-мобили ассоциируют со свободой, творчеством и путешествиями, но это вовсе не означает, что нас страшат обязательства перед инвесторами и финансовая ответственность. После оформления простой онлайн-заявки мы пообщались с представителем онлайн-платформы. Он прояснил, как устроена платформа и что деньги необходимо начинать возвращать уже через месяц. Затем мы составили четкий поэтапный план действий, которому планируем следовать в течение всего года. Уверен, что аудитория поддержит нас и ее ждет интересный опыт инвестирования".

В проект Freedom Bus уже вложили 500 тыс. рублей сами артисты, отметила продюсер проекта Екатерина Добрякова. По ее словам, способ привлечения средств команда амбициозного проекта определила не сразу:

"Изначально мы хотели воспользоваться классическим потребительским кредитом, но банк не смог принять интеллектуальную собственность в качестве залога. Краудфандинг тоже не внушал доверия: знакомым музыкантам не удалось собрать таким способом нужную сумму. Идея краудлендинга с получением денег под залог интеллектуальных прав на платформе Co-Fi показалась нам очень привлекательной. Нам понравилось, что заработать могут не только создатели контента, но и его потребители".

Информацию о проекте можно посмотреть на сайте платформы Co-Fi.

Чтобы гарантировать инвесторам исполнение обязательств, авторы проекта Freedom Bus предоставили платформе Co-Fi в залог интеллектуальные права на четыре фонограммы исполнителя R.A.SVET ("Актриса", "Просыпается ночь", "Двум дуракам", "Оставь меня в покое"). По оценке продюсера артиста, общая стоимость четырех песен полностью соответствует сумме запрашиваемых средств.

Дополнительная информация

Музыкальная карьера инди-артиста Рамазана Ахмедова началась с выступлений на Патриарших прудах в Москве. За год он дал более 100 концертов по России, победил в конкурсе "Заберите меня в Ленинград", проходившем под председательством Антона Беляева, музыканта и лидера группы Therr Maitz. Единомышленники Рамазана по проекту Freedom Bus - аннушкаа, Валодя Каспий и Владимир Митюрев.

Co-Fi - первая в России краудлендинговая платформа для инвестиций в индустрию развлечений. Главная особенность сервиса - в использовании интеллектуальных прав в качестве залога. Доходность проектов для инвесторов может достигать 25%, минимальная сумма вложения составляет 1 тыс. рублей. Специалисты компании оказывают комплексную поддержку инвесторам и заемщикам: от экспертной консультации до контроля выполнения обязательств по выплатам. Банк России включил Co-Fi в реестр операторов инвестиционных платформ.