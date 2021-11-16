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Конференция "Время женщин в бизнесе России" пройдет 18 ноября

Лучшие практики усиления роли женщин в устойчивом развитии экономики страны 18 ноября в Торгово-промышленной палате РФ обсудят эксперты общественных организаций, представители госсектора и бизнеса

ТАСС, 16 ноября. Бизнес-конференция (18+), организованная медиагруппой "Комсомольская правда", приурочена к Международному дню женского предпринимательства, ежегодно отмечаемому мировым сообществом под эгидой ООН 19 ноября.

Мероприятие пройдет в гибридном формате - офлайн и онлайн.

Конференция "Время женщин в бизнесе России" - это:

  • живой диалог женщин-практиков в мире бизнеса;
  • обмен опытом в области женского предпринимательства;
  • мастер-класс для тех, кто хочет развить свой успех.

На одной площадке соберутся 150 гостей, более 20 топ-спикеров, среди которых ключевые представительницы бизнеса, власти, общественных организаций.

Среди спикеров мероприятия:

  • Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ);
  • Елена Дружинина, заместитель министра науки и высшего образования РФ;
  • Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта РФ;
  • Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ;
  • Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы;
  • Ольга Голышенкова, президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО", член Общественной палаты Российской Федерации;
  • Юлия Темникова, заместитель начальника Мосметро;
  • Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике "Норникель".

С программой конференции и списком спикеров и экспертов дискуссии можно ознакомиться на сайте конференции.

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