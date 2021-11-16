Конференция "Время женщин в бизнесе России" пройдет 18 ноября

ТАСС, 16 ноября. Бизнес-конференция (18+), организованная медиагруппой "Комсомольская правда", приурочена к Международному дню женского предпринимательства, ежегодно отмечаемому мировым сообществом под эгидой ООН 19 ноября.
Мероприятие пройдет в гибридном формате - офлайн и онлайн.
Конференция "Время женщин в бизнесе России" - это:
- живой диалог женщин-практиков в мире бизнеса;
- обмен опытом в области женского предпринимательства;
- мастер-класс для тех, кто хочет развить свой успех.
На одной площадке соберутся 150 гостей, более 20 топ-спикеров, среди которых ключевые представительницы бизнеса, власти, общественных организаций.
Среди спикеров мероприятия:
- Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ);
- Елена Дружинина, заместитель министра науки и высшего образования РФ;
- Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта РФ;
- Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ;
- Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы;
- Ольга Голышенкова, президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО", член Общественной палаты Российской Федерации;
- Юлия Темникова, заместитель начальника Мосметро;
- Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике "Норникель".
С программой конференции и списком спикеров и экспертов дискуссии можно ознакомиться на сайте конференции.