Конференция "Время женщин в бизнесе России" пройдет 18 ноября

ТАСС, 16 ноября. Бизнес-конференция (18+), организованная медиагруппой "Комсомольская правда", приурочена к Международному дню женского предпринимательства, ежегодно отмечаемому мировым сообществом под эгидой ООН 19 ноября.

Мероприятие пройдет в гибридном формате - офлайн и онлайн.

Конференция "Время женщин в бизнесе России" - это:

живой диалог женщин-практиков в мире бизнеса;

обмен опытом в области женского предпринимательства;

мастер-класс для тех, кто хочет развить свой успех.

На одной площадке соберутся 150 гостей, более 20 топ-спикеров, среди которых ключевые представительницы бизнеса, власти, общественных организаций.

Среди спикеров мероприятия:

Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ);

Елена Дружинина, заместитель министра науки и высшего образования РФ;

Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта РФ;

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ;

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы;

Ольга Голышенкова, президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО", член Общественной палаты Российской Федерации;

Юлия Темникова, заместитель начальника Мосметро;

Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике "Норникель".

С программой конференции и списком спикеров и экспертов дискуссии можно ознакомиться на сайте конференции.