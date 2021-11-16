Ростерминалуголь примет участие в проекте "Углеродно-нейтральный транспорт"

ТАСС, 16 ноября. В рамках главного отраслевого мероприятия страны - XV международного форума и выставки "Транспортная неделя - 2021" (16+), которые проходят в Москве в экспоцентре "Гостиный двор" с 16 по 18 ноября, АО "Ростерминалуголь" подписал соглашение об участии в проекте "Углеродно-нейтральный транспорт" в рамках которого стивидорное предприятие присоединяется к консорциуму, созданному на базе Российского университета транспорта (РУТ МИИТ).

Проект "Углеродно-нейтральный транспорт" реализуется РУТ МИИТ в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет - 2030". Участники Консорциума объединяют усилия с целью развития приоритетных направлений на период до 2030 года, развития и реализации прорывных научных исследований и разработок, материально-технических условий образовательной и научной деятельности.

"Проект нацелен на достижение технологического лидерства и создание научно-образовательной основы и прикладных инструментов для обеспечения ускоренного перехода российской транспортной системы к устойчивому низко-углеродному развитию. С учетом существенного опыта АО "Ростерминалуголь" в обеспечении экологической безопасности производственных процессов с соблюдением всех экологических норм, что подтверждено сертификатом ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению" в области сертификации "Перевалка грузов в морском порту" мы сможем внести свой вклад, структура которого находится в процессе разработки, в развитие данного проекта", - отметила Ирина Ольховская.

Забота о природе - одна из ключевых задач для АО "Ростерминалуголь". Компания входит в число лидеров портовой отрасли по цифровизации и автоматизации производства с применением НДТ. В производственной деятельности организацией используются крытые конвейерные линии и закрытый комплекс станции разгрузки вагонов, системы пылеподавления и аспирации, а также современные системы пылеподавления, ветрозащиты, очистки ливневых стоков. Ведется постоянный экологический мониторинг и аудит состояния окружающей среды.

В настоящий момент АО "Ростерминалуголь" продолжает реализацию комплексной долгосрочной программы повышения экологической безопасности предприятия. В 2021 году инвестиции в ее выполнение превысят 1 млрд рублей. Один из этапов программы - возведение ветро-пылезащитного ограждения угольного склада, которое обеспечит максимальную защиту окружающей среды от производственной деятельности. Окончание строительно-монтажных работ запланировано на 2022 год.

Справочная информация

АО "Ростерминалуголь" (поселок Усть-Луга, Ленинградская область) - крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот АО "Ростерминалуголь" в 2020 году вырос на 8,2% и составил 26,5 млн т угля.

АО "Ростерминалуголь" оснащено лучшим современным оборудованием, обеспечивающим закрытую перевалку угля, в том числе вагоноопрокидывателями и вагоноразмораживателями, стакерами/реклаймерами, конвейерными линиями и пересыпными станциями, трансбордерами и судопогрузочными машинами.

Терминал сертифицирован в соответствии с требованиями по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду международного стандарта ISO 14001:2015. Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, системами аспирации и пылеподавления, системами орошения и снегогенерации, очистными сооружениями. В настоящее время реализуется проект дальнейшей модернизации терминала.

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