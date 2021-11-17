ПАО "ЧКПЗ" приняло участие в Международной промышленной выставке "Металл-Экспо'2021"

ТАСС, 17 ноября. Челябинский кузнечно-прессовый завод (ПАО "ЧКПЗ") представил свою продукцию и перспективные направления производства на главном отраслевом событии года в России - 27-й Международной промышленной выставке "Металл-Экспо'2021"

"На стенде ПАО "ЧКПЗ" представило изделия для железнодорожного машиностроения, автомобильной промышленности, нефтегазового комплекса и энергетического машиностроения. Предприятие сегодня производит штамповки и поковки, детали, узлы, фланцы, коленчатые валы, раскатные кольца, детали мостов автотехники, вагонные и локомотивные оси, колесные диски и прицепную технику", - рассказали в среду в пресс-службе предприятия.

27-я Международная промышленная выставка "Металл-Экспо" прошла в столичном ЦВК "Экспоцентр" 11-13 ноября. Как сообщили в оргкомитете, форум металлургов объединил более 450 ведущих металлургических компаний из 26 стран, на стендах работали 3 тыс. специалистов, посетили выставку свыше 17 тыс. человек. Самые многочисленные зарубежные экспоненты - предприятия Германии, Италии, Китая и Украины.