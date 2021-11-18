УК "Альфа-Капитал" и "Связной" запустят партнерскую программу для новых инвесторов

ТАСС, 18 ноября. Цифровой ретейлер "Связной" и Управляющая компания "Альфа-Капитал" объявляют о запуске федерального партнерского проекта, в рамках которого клиенты "Связного" получат специальные условия на первую инвестицию в стратегию ИИС УК "Альфа-Капитал": фиксированный денежный бонус и в течение первых 30 дней - кешбэк на инвестированные средства. В УК "Альфа-Капитал" подчеркивают, что важной целью проекта является повышение интереса к возможностям фондового рынка, в частности к портфельным инвестициям, которые предлагают управляющие компании.

Участниками акции могут стать клиенты "Связного", которые открыли в УК "Альфа-Капитал" индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Для участия в акции клиенту необходимо обратиться в любое отделение "Связного", где консультант расскажет о преимуществах ИИС и поможет оформить стратегию, участвующую в акции - "Альфа Российские Облигации", которая предполагает инвестиции в облигации крупных и устойчивых компаний РФ через паи биржевого фонда. По условиям акции выбрать и оформить инвестиционный продукт нужно в день установки на смартфон мобильного приложения. Среди важных преимуществ ИИС - возможность получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей на внесенные средства, если не закрывать счет в течение трех лет.

"Запуск совместного проекта компании "Связной" и УК "Альфа-Капитал" - это первый шаг по развитию онлайн-сервисов через офлайн-канал. Впервые на российском рынке открытие ИИС и установка приложений в офлайне стали возможны в розничной сети. Теперь клиенты смогут получить экспертную консультацию о преимуществах ИИС и оформить будущую инвестиционную стратегию в любом магазине "Связной" от Владивостока до Калининграда. Мы продолжаем наращивать портфель финансовых услуг, чтобы максимально удовлетворять потребности людей в востребованных сервисах. Безусловно, географическая доступность магазинов сети является очевидным преимуществом как для клиентов, которые могут совершать финансовые операции "у дома", так и для партнеров, которые могут масштабировать свои услуги", - комментирует CEO компании "Связной" Максим Онищенко.

"Мы рады анонсировать масштабный партнерский проект с сетью "Связной", которая обладает большим опытом и широкими возможностями продвижения. Отмечу, что это первая подобная коллаборация цифрового ретейлера и управляющей компании на российском рынке, и мы уверены, что широкая география присутствия партнера, длительный опыт работы с клиентами и финансовая экспертиза УК "Альфа-Капитал" помогут внести важный вклад в популяризацию инвестиций в России. Полагаем, что финансовые продукты, которые предлагает "Альфа-Капитал", станут своевременным проводником в мир инвестиций в рамках этого проекта", - прокомментировал член правления, руководитель блока "Розничный бизнес" УК "Альфа-Капитал" Алексей Обухов.

Акция "ИИС Альфа Российские облигации в подарок" проводится с 23 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, бонус зачисляется на счет участника в течение пяти рабочих дней. Акция "Кешбэк за инвестиции 3" проводится с 16 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года. Поощрение начисляется участнику один раз по каждой акции.

Справка

УК "Альфа-Капитал" - одна из крупнейших компаний на рынке управления активами. "Альфа-Капитал" была создана в 1996 году и является пионером рынка управления активами частных, институциональных и корпоративных инвесторов. "Альфа-Капитал" входит в консорциум "Альфа-Групп" - одну из самых крупных финансово-промышленных структур России.

"Связной" - розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. У компании более 2,6 тыс. магазинов в 1100 городах России, более 13 тыс. продавцов-консультантов, которые обслуживают более миллиона покупателей в день. Ключевой фокус работы "Связного" - стать проводником в мир технологий для самой широкой аудитории. Достичь этой цели позволяет собственная платформа онлайн-продаж, тесное взаимодействие с вендорами и разработчиками сервисов, а также развитие собственных нишевых продуктов.

Обязательная информация

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК "Альфа-Капитал", предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. При определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК "Альфа-Капитал" и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК "Альфа-Капитал" в сети Internet по адресу.