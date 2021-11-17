Авиакомпания "Россия" стала второй в стране по размеру парка воздушных судов

ТАСС, 17 ноября. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот" - прим. ТАСС) заняла второе место среди отечественных авиаперевозчиков по размерам парка воздушных судов, который на сегодня насчитывает 116 самолетов. Об этом в среду сообщила пресс-служба "России" на сайте компании.

"Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") благодаря реализации новой стратегии заняла второе место среди отечественных авиакомпаний по количеству эксплуатируемых в парке воздушных судов. На начало ноября 2021 года флот "России" составил 116 самолетов", - сказано в сообщении.

На сайте также отмечено, что "Россия" является самым быстро растущим авиаперевозчиком в мире по темпам ввода в эксплуатацию самолетов, которые до этого не были составной частью парка. Флагман авиакомпании - лайнер Superjet 100, которых у перевозчика 56, и все они приступили к полетам в 2021 году.

Использование этих воздушных судов, по словам пресс-службы, закрепило за авиакомпанией "Россия" звание крупнейшего эксплуатанта лайнеров отечественного производства. По планам "России", к концу года ее флот будет насчитывать 66 отечественных лайнеров Superjet 100, а к концу 2022 года достигнет 87 самолетов этого типа.

В 2022 году авиакомпания планирует пополнить свой парк новейшими российскими лайнерами МС-21. "Это станет интегральной частью глобальной стратегии группы "Аэрофлот" по образованию на базе авиакомпании "Россия" крупнейшего перевозчика, эксплуатирующего современный флот самолетов отечественного производства. В соответствии со стратегией авиакомпании отведена роль ведущего эксплуатанта российских самолетов, выполняющего полеты по региональным маршрутам", - сказано в сообщении.

Кроме того, "Россия" продолжает использовать и иностранные воздушные суда, среди которых 20 Airbus А319, 9 Airbus А320, 12 Boeing 737, 10 Boeing 777 и 9 Boeing 747. Флот самолетов авиакомпании сосредоточен в базовых аэропортах - московском Шереметьеве и петербургском Пулкове. Суда "России" выполняют рейсы в 51 российский город и в 24 зарубежных пункта назначения. По некоторым социально важным направлениям "Россия" является единственным перевозчиком группы "Аэрофлот".