Парусник "МИР" подготовят к кругосветному плаванию

ТАСС, 17 ноября. ФГУП "Росморпорт", Фонд "Росконгресс" и Ассоциация возрождения морских традиций учебных парусников на полях форума "Транспортная неделя-2021" (12+) подписали соглашение о совместной работе над проектом Кругосветного плавания парусного учебного судна (ПУС) "МИР" SAILING THE GLOBE в 2022-2023 гг.

"Мир" - уникальный парусник, он неоднократно побеждал в парусных состязаниях и был признан самым быстрым фрегатом в мире: на нем зарегистрирована максимальная скорость под парусами - 21 узел, или 38,9 км/ч. Однако в кругосветку он отправится впервые. Мы уверены, что это плавание пройдет успешно, безопасно и на высоком организационном уровне. Сейчас маршрут судна прорабатывается: предполагается, что "Мир" посетит крупнейшие российские морские порты и порты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Западной и Северной Европы", - заявил Заместитель Генерального директора по флоту ФГУП "Росморпорт" Василий Стругов.

Кругосветное плавание ПУС "МИР" посвящено 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, празднованию 350-летия со дня рождения российского императора Петра I и является частью подготовки к празднованию в России Всемирного дня моря. Оно будет содействовать укреплению международного авторитета и престижа нашего государства, станет символом мира и выражением доброй воли, а также поднимет престиж морских профессий.

"Парусник МИР является самым быстрым в мире парусным судном своего класса, он находится в ведении ФГУП Росморпорт и в течение многих лет успешно выполняет задачи по обучению курсантов. Организационный комитет по проведению Кругосветного плавания возглавляет Министр транспорта Виталий Геннадьевич Савельев. Для Фонда Росконгресс это просветительский проект мирового масштаба, мы совместно с Партнерами приложим все усилия, чтобы о ходе плавание знали абсолютно все", - отметил Заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Старт экспедиции SAILING THE GLOBE будет дан в июне 2022 года в дни юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из исторической Лесной гавани Кронштадта, а вернется парусник в Санкт-Петербург ровно через год в июне 2023 года также во время работы очередного ПМЭФ. За год судно пройдет Северным морским путем, пересечет Тихий и Атлантический океаны, посетит крупнейшие российские морские порты и порты 18 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Западной и Северной Европы. На борту будут находиться курсанты ведущих российских морских вузов, гости экспедиции, представители СМИ и путешественники из разных стран.

Трехстороннее соглашение направлено на установление партнерских отношений и совместное участие в разработке и реализации масштабного комплекса мероприятий в ходе кругосветного плавания ПУС "МИР" SAILING THE GLOBE. Соглашение предполагает, что стороны объединят усилия для организации кругосветного плавания на высоком уровне, повышения узнаваемости проекта среди широкого круга лиц, в том числе за рубежом, и с целью достижения максимального эффекта от мероприятий в ходе кругосветки как в России, так и по всему миру.

Парусное учебное судно "Мир" построено в 1987 году и вот уже 34 года служит базой для плавательной практики студентов Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Парусник неоднократно принимал участие в крупнейших международных регатах и парусных фестивалях, 20 раз становился победителем парусных состязаний, но в кругосветное плавание отправится впервые в своей истории. Оператором судна с 2014 года является ФГУП "Росморпорт".