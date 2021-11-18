Экологию северных территорий обсудили на конференции "Безопасный Север - чистая Арктика"

ТАСС, 18 ноября. Экологическую безопасность северных территорий обсудили участники IV Всероссийской научно-практической конференции "Безопасный Север - чистая Арктика", которая прошла в Сургутском госуниверситете. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые из Москвы, Томска, Вологды, Костромы, Ярославля, Тюмени, Якутска, Петрозаводска, а также представители научных школ и исследовательских центров США, Финляндии, Великобритании, Франции обсудили актуальные вопросы, связанные с экологией и безопасностью северных территорий, развитием "зеленых" технологий в условиях глобальных климатических изменений и ESG-транформации промышленного сектора экономики", - сказано в сообщении.

Ученые акцентировали внимание на автономных источниках питания, топливных элементах, основывающихся на водородгенерирующих металлах и гидридах, на трансформации органического углерода в системе суша-шельф моря Лаптевых, на разведении лесных культур как методе рекультивации нарушенных земель в нефтепромышленной зоне Арктики и других темах. Свои доклады представили также молодые ученые, студенты и аспиранты. Так, студентка кафедры биологии и биотехнологии СурГУ Амина Казиева провела исследование по выращиванию методом гидропоники лапчатки кустарниковой или попросту курильского чая. Растение включено в Красную книгу Югры и представляет большой научный интерес с точки зрения перспективной лекарственной и декоративной культуры.

В рамках секции "Умное растениеводство и лесоклиматические проекты" результатами своих трудов поделились и другие сургутяне, рассказав об эффективности возделывания козлятника восточного как сидеральной культуры в условиях севера Тюменской области, о содержании дубильных веществ в траве зверобоя продырявленного, выращенного гидропонным методом.

Студентки СурГУ Елена Киселева и Рухшона Дададжанова выход из проблемы нерационального размещения промышленных и бытовых отходов и существенного урона экологии региона видят в сортировке мусора и строительстве регионального завода по переработке отходов, о чем рассказали на конференции.

Кафедра иностранных языков традиционно выступила инициатором проведения секции "Россия в Арктическом диалоге", рабочим языком которой является английский. "Мы рассматриваем работу секции как подготовку студентов и молодых ученых к международному сотрудничеству в рамках ассоциации приполярных университетов UArctic, членом которой является наш университет, и их дальнейшему участию в сетевых научных исследованиях по темам, связанным c насущными проблемами развития Арктического региона", - рассказали организаторы. В секции были представлены доклады по техническим и гуманитарным научным направлениям, связанным с проблемами северных территорий России и Арктики.

Важной задачей для модераторов был отбор молодых исследователей для участия в конгрессе UArctic-2022, который состоится в Санкт-Петербурге в 2022 году. "Мы надеемся, что неравнодушная молодежь воспользуется этим шансом, заявит о себе в мире науки и принесет пользу своему родному северному региону, включая Арктику", - резюмировала кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков СурГУ Марина Ставрук.

Итогом двухдневной работы конференции стала резолюция, которая в том числе подтвердила важность и необходимость создания совместных образовательных программ по углеродному мониторингу и регулированию, "зеленым" технологиям и снижению выбросов парниковых газов.

Об университете

СурГУ - первый университет на территории Югры, был основан в 1993 году. В его составе шесть институтов - медицинский, государства и права, гуманитарного образования и спорта, естественных и технических наук, экономики и управления, а также политехнический. Сургутский государственный университет входит во Всемирный справочник медицинских школ, состоит в Международной ассоциации приполярных университетов "Университет Арктики" и в Евразийской ассоциации университетов (EAU).