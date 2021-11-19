На Среднем Урале завершили самый крупный ремонт магистрального газопровода

ТАСС, 19 ноября. Работники ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) в рамках программы повышения надежности газотранспортных сетей и в ходе подготовки к зимнему сезону эксплуатации провели капитальный ремонт на магистральном газопроводе (МГ) "СРТО - Урал" диаметром 1220 мм. Эти работы стали самым масштабным проектом 2021 года в зоне ответственности газотранспортного предприятия в Свердловской области, сообщили в пятницу в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

Ключевым этапом производственного комплекса стала замена трубы на переходе через автомобильную трассу Р-352 (Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов) в районе городов Среднеуральск и Верхняя Пышма. Сварочно-монтажные бригады Невьянского и Шадринского участков Управления аварийно-восстановительных работ №3 демонтировали старые трубы, нарастили с двух сторон защитный футляр, сварили и запасовали в него новую трубную плеть длиной более 100 м. При этом движение по дороге продолжалось в обычном режиме, а газоснабжение потребителей не останавливалось и осуществлялось через МГ "Свердловск - Нижний Тагил".

"В общей сложности, за два с лишним месяца ремонтники сварили, уложили и испытали более 1,1 тыс. м новых высокопрочных труб. Работы по отключению и подключению участка провели сотрудники линейно-эксплуатационной службы Малоистокского линейного производственного управления магистральных газопроводов. В комплексе были задействованы и другие производственные службы филиала. Доставку грузов осуществляли тягачи и плетевозы Управления технологического транспорта и специальной техники", - сказано в сообщении.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн куб. км. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.