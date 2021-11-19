Парламент Колымы принял трехлетний бюджет региона в окончательной редакции

ТАСС, 19 ноября. Проект бюджета Магаданской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов прошел второе чтение, сегодня же документ в окончательной редакции принял депутатский корпус Магаданской областной думы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального парламента.

Информацию заксобранию представила министр финансов Магаданской области Диана Самандас. Доходная и расходная части бюджета увеличились по сравнению с первым чтением. "В документе учтены поступления из государственной казны, объем которых стал известен после первого чтения федерального бюджета. "В 2022 году доходы региона составят 41,7 млрд рублей (на 3,5 млрд рублей. больше, чем в первом чтении), расходы - 44 млрд рублей (рост почти на 2,5 млрд рублей по сравнению с первым чтением), дефицит - 2,3 млрд рублей - 7,2% утвержденного общего годового объема доходов без учета суммы безвозмездных поступлений. Согласно принятому на федеральном уровне решению о сохранении на 2022 год для дальневосточных субъектов объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на уровне текущего года, Колыма получит на эти цели 4,5 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Общий объем нецелевой финансовой помощи бюджетам городских округов Магаданской области на 2022 год увеличен на 170 млн. рублей. Это позволит довести бюджетную обеспеченность районов в среднем до 92,3% (в 2021 году данный показатель составил 82%).

Количество государственных программ Магаданской области сократилось до 27 - семь удалось объединить. Расходы на их реализацию и одной ведомственной целевой программы составят 42,5 млрд рублей - 96,5% от общего объема расходов областного бюджета. На реализацию 10 национальных проектов в 2022 году за счет средств федерального и областного бюджетов заложено 2,8 млрд рублей, из которых 2,3 млрд - федеральные средства.

"У нас остались некоторые не до конца решенные вопросы. Например, в проекте бюджета заложено недостаточно средств на приобретение жилья детям-сиротам. Это общегосударственная проблема. Решать ее нужно не только за счет региональных финансов. Уже сейчас известно, что объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности для Магаданской области повысится на 5% после второго чтения федерального бюджета. Согласно нашему протокольному поручению, эти средства преимущественно будут направлены на приобретение квартир детям-сиротам. Будем также использовать возможности строительства нового жилья в регионе", - приводятся в сообщении слова председателя Магаданской областной думы Сергея Абрамова.

Первый зампред парламента Александр Басанский добавил, что в этом году в бюджет региона идут как никогда высокие налоговые сборы. "Это характеризует положительно экономику региона, развитие ведущих отраслей. Минус в том, что слишком упала цена на золото. В начале сезона она составляла 4600 рублей за грамм, сейчас - 4,1-4,2 тыс. рублей. Если бы не было падения цен на золото, дефицит бюджета был бы значительно меньше. Мы двигаемся к тому, чтобы через несколько лет бюджет Магаданской области стал профицитным", - приводятся в сообщении его слова.

Большинством голосов депутатский корпус принял представленный проект бюджета в окончательной редакции. Документ поддержали 19 парламентариев, против проголосовал один депутат.

По словам не поддержавшего основной финансовый документ региона руководителя фракции КПРФ в Магаданской облдуме Сергея Гончаренко, КПРФ не поддерживает существующую в стране финансовую систему, поэтому депутаты всех уровней при принятии бюджетов голосуют против. "Однако в представленном сегодня проекте бюджета Магаданской области учтено большинство вопросов, на которые мы из года в год обращаем внимание: существенный объем средств направляется на социальную сферу, вкладываются деньги в развитие образования, здравоохранения, повышаются различные выплаты населению. Важно, что сделан упор на поддержку детей-сирот: на дополнительно поступающие в бюджет средства в первую очередь будут приобретаться квартиры для этой категории", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что одними из самых ресурсоемких остаются образование (больше 9,9 млрд рублей), здравоохранение (более 5,7 млрд рублей), социальная политика (свыше 6,9 млрд рублей).

"Бюджет Магаданской области из года в год сохраняет социальную направленность. В 2022 году на социальную сферу направляется более 25 млрд рублей. Это значит, что регион будет развиваться, благосостояние и уровень жизни колымских семей - расти. Такой уровень расходов позволит не просто исполнять полномочия, но и предусматривать укрепление материально-технической базы социальных учреждений, их ремонт, модернизацию, повышение качества предоставляемых населению услуг", - приводят в пресс-службе слова вице-спикера заксобрания, главы депутатского комитета по социальной политике Андрея Зыкова.

В пресс-службе со ссылкой на регионального министра финансов Дианы Самандас добавили, что бюджет региона еще изменится после принятия окончательной редакции федерального бюджета.