"Ярмарка проектов" поможет успешнее реализовать проекты победителей форума "Машук"

ТАСС, 19 ноября. Вчера в краевой столице на базе "Точки кипения" Ставропольского государственного аграрного университета прошла "Ярмарка проектов" с участием победителей Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" от Ставропольского края и представителей органов исполнительной власти и муниципальных образований края.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились Вячеслав Коршун, заместитель руководителя аппарата Правительства Ставропольского края и Дмитрий Донецкий, помощник Губернатора Ставропольского края, исполнительный директор Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2021".

"Каждый из этих проектов уникален и нужен Ставрополью. Большая часть, которую презентуют ребята, имеет ярко выраженный социальный характер. Надеюсь, что сегодняшняя встреча молодежи с органами исполнительной власти разных уровней, с руководством вузов поможет в конечном итоге реализовать эти проекты с большим эффектом, чем изначально планировалось", - отметил Вячеслав Сергеевич.

Большинство представленных на ярмарке проектов направлены на актуальные и важные темы - образование и улучшение экологии, что отражает включенность молодежи края в решение важных проблем и способы их решения. В свою очередь эксперты готовы помочь в их реализации и обсудили возможность включения данных проектов в план мероприятий органов исполнительной власти Ставропольского края.

Завершилось мероприятие выступлением еще одного участника Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" делегации Ставропольского края, который стал обладателем суперприза в конкурсе среди лидеров рейтинга "Машука" - Святослава Лисовского. Святослав поделился личной формулой успеха, которая применима в любой сфере деятельности.

После официальной части некоторые участники обсудили перспективы реализации своих идей с представителями органов исполнительной власти в более неформальной обстановке.