Университет "Синергия" и НГУЭУ заключили партнерское соглашение

ТАСС, 19 ноября. Ректор Университета "Синергия" Артем Васильев и ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления Павел Новгородов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Федеральной инновационной площадки (ФИП). Официальное подписание документа состоялось 17 ноября в присутствии президента Университета "Синергия" Юрия Рубина.

Федеральная инновационная площадка, действующая на базе "Синергии", реализует проект под названием "Модель инновационной системы непрерывного предпринимательского образования в высших учебных заведениях Российской Федерации". Целью ФИП является проектирование, создание и реализация инновационной системы предпринимательского образования в высших учебных заведениях страны.

Заключение соглашения между "Синергией" и НГУЭУ стал важным шагом, направленным на реализацию Федерального инновационного проекта. В частности, вузы планируют создавать совместные образовательные программы, проводить научные исследования в области предпринимательства, обеспечивать взаимодействие межвузовских студенческих стартапов, внедрять курсы повышения квалификации преподавателей и проводить ежегодный онлайн-турнир "Предпринимательство".

"Нам предстоит объяснить и доказать образовательной среде, что обучение предпринимательству является самодостаточным вектором развития университетского образования в современной России, - заявил Юрий Рубин. - Наша совместная задача - создать такие образовательные продукты, которые были бы полезны не только нашим вузам, но и всей стране. Ведь одним из ключевых способов повышения стратегической конкурентоспособности российской экономики является развитие многоуровневой системы обучения предпринимательству. В настоящее время Россия отстает от других стран, где образовательные программы по предпринимательству реализуются с середины ХХ века. Таким образом, нам необходимо создавать конкурентоспособные по мировым меркам программы, которые позволяли бы выпускникам университетов взаимодействовать между собой и возможными зарубежными партнерами в целях, способствующих укреплению российской экономики".

"Каждый год мы опрашиваем наших абитуриентов о их планируемой траектории профессионального развития и трудоустройства и фиксируем очень высокий интерес к предпринимательству, - сказал ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления Павел Новгородов. - У молодежи сформирован стабильный запрос на предпринимательское образование, и вузы должны на этот запрос ответить. В НГУЭУ уделяется этому вопросу большое внимание, в частности, для всех направлений подготовки введен обязательный курс "Основы предпринимательства". Подписание соглашения с Университетом "Синергия" - очередной шаг на пути к созданию полноценных предпринимательских программ и формирования комплекса иных мероприятий по поддержке и развитию предпринимательства".

Ожидается, что к альянсу "Синергии" и НГУЭУ присоединится еще не менее 10 учебных заведений, заинтересованных в реализации модели инновационной системы непрерывного предпринимательского образования.

Возрастная категория 6+.