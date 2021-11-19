Zivert снимет новый клип с помощью краудлендинга

ТАСС, 19 ноября. Популярная российская певица Zivert решила воспользоваться краудлендинговой платформой Co-Fi для привлечения инвестиций к съемкам своего нового клипа на трек "Три Дня Любви", который сама артистка считает одним из самых важных в новом альбоме. В нем Zivert отходит от свойственных ее творчеству "монологов за жизнь" и раскрывает свою женскую натуру - немного необузданную, немного "крейзи".

"Для нас клипы - это наследие. Это то, что будет жить после нас не только на YouTube, но и в сердце у зрителя. Это то, что мы будем пересматривать через 10-20 лет и гордиться. Для нас приятнее и важнее не себе купить что-то, а воплотить еще одну творческую задумку и мечту в реальность. Иначе, зачем все это?", - поделилась певица.

Через краудлендинговую платформу планируется привлечь 2 млн рублей, а стать инвестором и поддержать создание нового клипа может любой желающий. Интересно, что Co-Fi позволяет использовать в качестве залога интеллектуальные права на музыкальный и видео- контент, а также поток доходов в результате монетизации интеллектуальной собственности. В инвестиционном предложении Zivert залогом выступает сама песня "Три Дня Любви".

По словам председателя правления платформы Co-Fi Александра Сухотина, краудлендинг выгоден как артистам, так и их поклонникам: "Наша платформа формирует двусторонний контракт и дает возможность зарабатывать на производстве контента и создателям, и потребителям. Поклонники инвестируют в проект любимого артиста, предоставляя денежные средства под процент. Другими словами, Co-Fi - площадка прямого коммерческого взаимодействия творца и его аудитории".

О проекте

Zivert - популярная российская певица, чей первый хит-сингл Life в 2019 году стал самым разыскиваемым синглом в Shazam, занял первую строчку самых популярных треков по версии Яндекс.Музыки и второе место в рейтинге самых прослушиваемых треков в России по версии Apple Music. В том же году Zivert выпустила дебютный сольный альбом Vinyl #1 с хитами Credo и Beverly Hills и становится лауреатом авторитетных премий Муз-ТВ, RU.TV, Новое Радио и "Виктория". В 2020-м она стала самой прослушиваемой исполнительницей на платформе Яндекс.Музыка.

В 2021 году Zivert презентовала второй долгожданный сольный альбом Vinyl #2. Треки "CRY" и "Три Дня Любви" находятся в топах чартов всех стриминговых аудиоплатформ. Телеканалы RU.TV, Муз-ТВ и Жара, а также радиостанция "Новое Радио" признали Zivert певицей года. Ее клипы собирают многомиллионные просмотры ("Еще хочу" - 116 млн просмотров, "Life" - 106 млн просмотров, Баста & Zivert "неболей" - 65 млн просмотров).

Co-Fi - первая в России краудлендинговая платформа для привлечения инвестиций в индустрию развлечений. Доходность проектов для инвесторов может достигать 25%. Специалисты компании оказывают комплексную поддержку инвесторам и заемщикам: от экспертной консультации до контроля выполнения обязательств по выплатам. Банк России включил Co-Fi в реестр операторов инвестиционных платформ.