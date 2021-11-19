Компания "Ингосстрах-Жизнь" за девять месяцев 2021 года собрала более 6 млрд рублей

ТАСС, 19 ноября. Объем страховых премий, собранных страховой компанией "Ингосстрах-Жизнь" за девять месяцев 2021 года, составил 6,2 млрд рублей. Это на 64,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Из этих средств 2,2 млрд рублей приходится на сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), еще 1,99 млрд рублей - на премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ). Фиксируемый прирост сборов по НСЖ один из наиболее динамичных среди страховых компаний жизни и составляет 400%.

"Долгосрочные программы страхования жизни продолжают поступательный рост. Мы фиксируем устойчивый интерес клиентов к НСЖ. Это подтверждает, что программа отвечает потребностям людей, гарантирует финансовую защиту от рисков и сохранность накоплений, предлагая при этом ряд полезных дополнительных сервисов. Мы продолжим работу по совершенствованию продуктового портфеля социально значимых программ, чтобы делать их еще более удобными для потребителей", - прокомментировал генеральный директор ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.

По итогам девяти месяцев 2021 года в компании "Ингосстрах-Жизнь" обслуживается 132 тыс. и договоров по личным видам страхования. При этом за три квартала текущего года зафиксировано 13 тыс. страховых случаев.

Объем выплат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 19%. Наибольший рост выплат приходится на НСЖ - 191%. Увеличение объема выплат по ИСЖ составляет 9,5%.