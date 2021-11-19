Церемония награждения премии AdIndex Awards 2021 пройдет 30 ноября

ТАСС, 19 ноября. 30 ноября в Главклубе пройдет седьмая ежегодная церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникаций AdIndex Awards 2021 (18+). На мероприятии соберутся главные участники digital-рынка: рекламодатели, владельцы и топ-менеджеры digital- и медиаагентств, лидеры мнений и представители площадок.

Концепция премии в этом году - "Shine bright like a Digital!"

"Именно цифровая индустрия удержала нас два года назад от настоящего общественного и экономического блокаута и дала миру новые возможности и, главное, энергию. Еще вчера контентмейкеры называли интернет всего лишь "средством доставки сигнала". А сегодня первые строчки общественного внимания занимают продукты Netflix, HBO, Apple TV etc. Лайки, шеры, комментарии дороже любого золота! Ничто так не бодрит, как мысль о возможностях AI, AR, VR и перспектив прокачать креативную мышцу с помощью новых технологий. Data делает мир понятным и прозрачным. И пусть нам еще только предстоит ответить на вопрос, готовы ли мы жить в хрустальном замке без privacy. Пусть будущее нас пока больше пугает, чем радует. Ключевое слово здесь - "пока". "Пока" пугает, "пока" COVID. Мы как будто прощаемся с теми штормами, которые хорошенько нас встряхнули, выведя из карантинного ступора", - отмечают организаторы.

Девиз AdIndex Awards 2021 - Shine bright like a Digital - отсылает не столько к растущим, как в золотой век рекламы, инвестициям, сколько к обнаружению бесконечного разнообразия возможностей, которые дает цифровая эра.

Церемония награждения традиционно проходит в неформальной атмосфере кибер-вечеринки. Гостей ждет фуршет, free-бар, живая музыка и традиционные розыгрыши.

AdIndex Awards 2021 - COVID-free-мероприятие. Доступ на площадку возможен только при предъявлении QR-кода переболевшего COVID-19 либо QR-кода о вакцинации. Вы также можете показать QR-код ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до начала премии. Ношение масок на церемонии награждения обязательно. Сбор гостей в 18:00, начало церемонии в 19:00.

Партнеры: Httpool, Yoola, Sunlight Outdoor, "Риалвеб".

Адрес: ГлавClub, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1 (м. Ленинский проспект)

Официальный сайт премии: awards.adindex.ru

Как это было в 2020 году - репортаж с церемонии награждения

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