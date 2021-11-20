В УрГПУ открылся Центр "Педагогический технопарк "Кванториум" им. В.Г. Житомирского"

ТАСС, 20 ноября. В крупнейшем педагогическом вузе Урала - Уральском государственном педагогическом университете - открылся Центр "Педагогический технопарк "Кванториум" им. В.Г. Житомирского", сообщили в субботу в пресс-службе УрГПУ.

Новое структурное подразделение УрГПУ создано в корпусе университета в самом центре Екатеринбурга. "Помещения Педагогического кванториума включают в себя образовательные пространства естественно-научного и технологического профилей, которые оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить лабораторные работы, лекционные и семинарские занятия, мероприятия профориентационного и просветительского характера. Цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, физиологии дают возможность проводить не только демонстрационные, но и научно-исследовательские эксперименты, например, в области нейротехнологий и альтернативной энергетики", - рассказали в пресс-службе.

По словам ректора университета Светланы Минюровой, открытие педагогического "Кванториума" УрГПУ имеет важное значение, так как способствует решению значимых задач. "Кванториум - база для проведения практических занятий со студентами педагогического университета, обучения их методикам и технологиям преподавания учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования. Новая инновационная площадка дает возможность готовить выпускников университета к педагогической деятельности в школах, оснащенных современным оборудованием, а также в детских технопарках "Кванториум", центрах естественно-научной и технологической направленностей "Точки роста", центрах цифрового образования "IT-куб", что, безусловно, расширяет поле для выбора будущей профессии мечты", - приводят в пресс-службе слова Минюровой.

В вузе отмечают, что, кроме студентов педагогического вуза, целевой аудиторией Кванториума станут учителя и школьники. На оснащенной современным оборудованием и средствами обучения базе Кванториума будут проводиться курсы повышения квалификации для педагогических работников общеобразовательных организаций. Уже сейчас идет регистрация на курсы повышения квалификации для педагогов "Использование цифровых лабораторий в естественнонаучной исследовательской и проектной деятельности учащихся".

Площадка Кванториума поможет привлекать школьников к последующему поступлению в педагогический вуз и участию в различных конкурсах и олимпиадах. Так, уже разработаны дополнительные образовательные программы для школьников: "Конструирование и механика", "Алгоритмы и программы", "Мультимедиа-технологии", добавили в университете.

"Это образовательное пространство для реализации школьниками и студентами исследовательской и проектной деятельности междисциплинарного характера с учетом тенденций современного развития образования и науки. Это пространство позволит также создать коллаборации профессиональных сообществ по разным направлениям деятельности Кванториума", - приводятся в сообщении слова директора Центра "Педагогический технопарк "Кванториум" им. В.Г. Житомирского" Елены Абдуловой.

"Согласно дорожной карте Кванториума, в 2022 году в новом образовательном пространстве пройдут масштабные события, такие как Уральские школы учителей биологии, физики, Химический диктант, кванторианские каникулы, Уральская Инженериада и многое другое. Еще до официального открытия площадки сотрудники Кванториума организовали онлайн-семинар для преподавателей образовательных организаций по направлению педкванториума и вебинар по экспресс-анализу пищевых пластиков для студентов и школьников", - рассказали в пресс-службе.

В университете добавили, что Кванториум УрГПУ открыт для сотрудничества с образовательными организациями.

Об УрГПУ

Уральский государственный педагогический университет является крупнейшим педагогическим вузом Урала. Он был основан в 1930 году. За свою историю УрГПУ подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и других странах. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.

О Центре

Решение о создании педагогических кванториумов на базе 10 педагогических вузов, подведомственных Министерству просвещения РФ, было принято в феврале 2021 года. Цель открытия новых центров — модернизация учреждений высшего педагогического профессионального образования для подготовки высококвалифицированных кадров. Кванториум УрГПУ назван в честь Владимира Габриэлевича Житомирского (1934 - 1988) - известного педагога, деятеля математического образования, большая часть профессиональной деятельности которого была связана со Свердловским педагогическим институтом, ныне - Уральским государственным педагогическим университетом. Преподаватели Педагогического кванториума в Екатеринбурге - сотрудники института математики, физики информатики и технологий и института естествознания, физической культуры и туризма УрГПУ.