Международный форум #МЫВМЕСТЕ пройдет в Москве

ТАСС, 22 ноября. Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ (0+) пройдет 2 - 5 декабря в московском Центральном выставочном зале Манеж в преддверии Дня добровольца (волонтера). Мероприятие объединит волонтеров из более чем 40 стран. В рамках форума состоится церемония вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и платформа ДОБРО.РФ.

Международный форум гражданского участия посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития и проводится в России с 2015 года (Всероссийский форум добровольцев, Международный форум добровольцев, онлайн-марафон #МЫВМЕСТЕ). В 2021 году он пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО (UNESCO). Форум расширил аудиторию: участниками станут не только волонтеры и лидеры НКО, как раньше, но и представители социально-ориентированного бизнеса, а также журналисты и блогеры. Их объединит общая идея - "Партнерство ради общих целей".

2 декабря форум откроет конференция Добро.Центров, где дадут старт одноименной федеральной программе Ассоциации волонтерских центров, в рамках которой планируется открыть Центры социальных изменений во всех 1117 городах России по социальной франшизе. Добро.Центры окажут местным Фондам и социальным проектам методологическую поддержку, обучение, а также предложат россиянам возможности для участия в волонтерстве, благотворительности, донорстве и других направлениях гражданской активности. Все, кто захочет внедрить у себя франшизу, сможет получить уже готовые инструменты и механики по развитию Добро.Центра в своем городе. На конференции представят стенд, где можно будет вживую посмотреть, как будет выглядеть пространство Добро.Центра в регионах.

"На форуме предусмотрено пять масштабных программ с параллельными активностями: полезная, атмосферная, культурная, выставочная и деловая. Посетить любую из них будет возможно только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора", - сообщают в пресс-службе Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Пандемия внесла серьезные изменения в повседневную жизнь всего мирового сообщества. Общероссийское движение взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ с первых дней локдауна активно включилось в помощь россиянам, чтобы они смогли комфортно пережить время ограничений. Поэтому одной из центральных частей всего форума организаторы в со-авторстве с добровольцами решили сделать полезную программу. Каждый участник форума, независимо от статуса и возраста сможет быть полезным здесь и сейчас. Эта программа форума включает в себя десятки благотворительных и гуманитарных акций на территории Москвы и Московской области: помощь медикам, поездки в приюты для животных и дома престарелых, мастер-класс от "серебряных" волонтеров по вязанию варежек, носков и шарфов для сирот и семей в трудной жизненной ситуации, установку корзины доброты и единых точек сбора одежды, новогодней атрибутики, корма и аксессуаров для животных, которые затем передадут в социальные учреждения и фонды помощи. Вместе с тем, на форуме запустят "Марафон добрых дел", который пройдет во всех регионах. Среди основных мероприятий и акций марафона проведение "Добрых уроков" в школах и университетах, флешмобы в социальных сетях и встречи руководителей регионов с местными волонтерами, товарная благотворительность и сбор комплектов питания и товаров первой необходимости в крупных магазинах. Волонтеры в регионах также будут вручать мандарины или повязывать оранжевую ленту или самодельные браслеты на руку тем, кто совершил доброе дело или получил помощь в знак единства.

Деловая программа форума включает семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ. На форуме пройдет сессия "Социальное партнерство в условиях пандемии" с участием заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой и Президента Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка. Помимо этого одним из ключевых событий форума станет стратегическая сессия: "Партнерство бизнеса и общества для достижения благополучия", а также обсуждение развития товарной благотворительности и возможностей инклюзивного трудоустройства. Интересными обещает быть сессия "Неоценимый вклад: как оценить социальный эффект от благотворительных проектов", в открытом диалоге участники обсудят "Кэнселлинг и новую этику в медиа", а эксперты расскажут, как получить квоту на социальную рекламу. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий и Генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева в рамках дискуссии поговорят о третьей миссии университетов и том, какие возможности есть у вузов для развития местных сообществ.

Участников форума ждет запуск акций "Елка желаний" и марафона от Российского общества "Знание", участие в которых можно будет принять прямо на площадке. В рамках деловой программы презентуют результаты деятельности Совета Торгово-промышленной палаты по устойчивому развитию бизнеса, КСО и волонтерству за год и проведут выездное заседание Комитета Госдумы по молодежной политике, где представят план работы Комитета по развитию волонтерского движения.

Гости также смогут присутствовать на эксклюзивном показе фильма "Недетский дом" с Иваном Охлобыстиным, премьере фильма "Нормальный только я!" с Антоном Богдановым и Константином Хабенским и ярмарке инклюзивных вакансий "Моя карьера".

Спикерами форума станут заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, Президент Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка, вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова, директор организации сохранения культурного наследия "Внимание" Илья Варламов, старший вице-президент блока по работе с активами ВЭБ.РФ Антон Григоров, Президент Благотворительного фонда "Система" Оксана Косаченко, Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Александр Лихачев, Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и многие другие.

Получить заряд бодрости и хорошего настроения можно будет в рамках атмосферного трека. Участников ждет ежедневная зарядка, эко-квесты, социальные настольные игры, зона знакомств и необычные арт-объекты для фото. Волонтеры настроения будут следить за тем, чтобы участники чувствовали себя на форуме комфортно и весело. Венцом трека станет арт-объект, который создадут сами участники, партнеры и гости на протяжении всех дней форума. Это объемные буквы #МЫВМЕСТЕ, на которые любой желающий сможет повязать оранжевую нить - символ единства всех добровольцев. В лаунж зоне гостей и участников ждут мастер-классы по плетению браслетов, стрит-арту и кастомизации одежды, выступления резидентов арт-кластера "Таврида", показ фильмов на социальные темы и песни под гитару.

Специально для финалистов Международной премии We are together, многие из которые приедут в Россию впервые, подготовлена насыщенная культурная программа. Среди мест, которые иностранные участники посетят вместе с волонтерами-атташе, "Московский Кремль", "Государственная Третьяковская галерея", музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и другие исторические памятники и объекты ЮНЕСКО.

В рамках выставочной программы форума планируется размещение более 30 стендов, среди которых Госкорпорация "Росатом", X5 Retail Group, KFC Россия, Всероссийская акция "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной", Coca-Cola, Норникель, МТС, фонд "Взрослеем Вместе", благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт", холдинг "Российские железные дороги", благотворительный фонд "Система", поисковая система Яндекс, Rambler Group. Выставочная программа предусматривает более 100 активностей от создания идеального резюме с экспертами hh.ru и консультации с нутрициологом до совместного участия в челлендже добрых дел вместе с известными тик-ток блогерами.

Выставочная программа является полностью прикладной, ведь на каждом стенде участники смогут совершить полезное действие и увидеть конкретный результат своей помощи. Например, на стенде "Волонтеров-медиков" участники и гости форума смогут сдать кровь на типирование костного мозга и здесь же, по желанию, войти в регистр его потенциальных доноров. У каждого появится возможность стать новогодним волшебником и исполнить желание подопечных проекта "Мечтай со мной", сняв одну из открыток с новогоднего дерева в рамках Всероссийской акции "Елка желаний". Прямо на форуме можно будет пройти отбор в волонтеры Лиги чемпионов 2022, Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в Казани, Чемпионата мира по волейболу - 2022 и Программы мобильности АВЦ. На стенде Мосволонтера ​​можно будет самостоятельно связать теплые пледы, которые добровольцы передадут подопечным домов престарелых. Российское движение школьников предложит участникам поддержать приюты для бездомных животных и смастерить для нуждающихся в любви кошек и собак коврики-лежанки. На стенде X5 Retail можно будет сдать на переработку ​​крышечки, а Росатом научит участников использовать вторсырье и придавать утилизированным вещам вторую жизнь. МТС, благотворительный фонд "Система" и фонд "Взрослеем вместе" прямо на форуме помогут всем желающим доработать свои социальные проекты в области здравоохранения, в том числе поддержки детей с ОВЗ, и цифровых технологий, и выберут из них те, реализацию которых профинансируют и которым помогут в продвижении.

Центральным событием Форума станет торжественная церемония вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, где объявят и наградят лауреатов. Ранее проведение Премии поддержал Президент России Владимир Путин. Награды вручат первые лица государства, известные артисты и лидеры мнений. Всего на Премию пришло 25,4 тыс. заявок, а в народном голосовании участники набрали 128 тыс. голосов.

ТАСС - информационный партнер.