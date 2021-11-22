Творческий вечер "Юрию Никулину - 100 лет" состоится в Смоленске 4 декабря

ТАСС, 22 ноября. 18 декабря 2021 года исполнится 100 лет Народному артисту СССР Юрию Владимировичу Никулину.

Региональный общественный благотворительный фонд помощи артистам цирка "Цирк и милосердие" и Московский цирк Никулина на Цветном бульваре организуют творческий вечер "Юрию Никулину - 100 лет" (0+), посвященный 100-летию Ю.В. Никулина.

Мероприятие состоится 4 декабря 2021 года в Смоленском государственном академическом драматическом театре имени А.С. Грибоедова.

Организаторами подготовлена уникальная эстрадно-цирковая программа. Это не просто цирковое представление. На сцене создается атмосфера разговора по душам любимого артиста Юрия Никулина и зрителей. Сценарий построен по его автобиографичной книге "Почти серьезно", где автор с присущим ему юмором рассказывает о своем детстве, родителях, о первом походе с отцом в цирк и своих впечатлениях, о семи годах войны, первых репризах на арене Цирка на Цветном бульваре, в котором Юрий Никулин прослужил 50 лет.

В повествование органично вписаны цирковые и эстрадные номера, демонстрация на экране фотографий из семейного архива Никулиных, фрагменты сыгранных ролей в кино.

В программе будут звучать песни военных лет в исполнении Заслуженного артиста России Игоря Милюкова, русские народные песни в исполнении Заслуженной артистки России Лидии Музалевой и Ирины Музалевой, лирика, посвященная Юрием Никулиным любимой супруге в исполнении Народного артиста России Олега Митяева, анекдоты со сцены расскажет комик, артист-юморист Игорь Маменко. На сцене "оживут" благодаря Московскому театру кукол им. С.В. Образцова зарисовки самых известных реприз Никулина и Шуйдина, веселых и любимых публикой коверных Цирка на Цветном бульваре. Специально для творческого вечера созданы новые цирковые номера различных жанров, которые исполнят артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

ТАСС - информационный партнер серии мероприятий к столетию со дня рождения Юрия Никулина.