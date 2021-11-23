Kraft Heinz вырастила томаты для кетчупа в почве, имитирующей марсианскую

ТАСС, 23 ноября. Kraft Heinz представляет первый в истории кетчуп, созданный в условиях, имитирующих марсианские, - лимитированную серию космического кетчупа Marz. Совместно с командой астробиологов из Космического института Олдрина компания вырастила томаты в почве, максимально приближенной по составу к грунту красной планеты.

Цель проекта заключалась не только в стремлении произвести качественные томаты для уникальной линейки кетчупа, но и в попытке найти новые способы их выращивания на Земле и за ее пределами - чтобы и дома, и при освоении новых планет путешественники будущего могли насладиться любимым вкусом кетчупа Heinz.

Для эксперимента была построена теплица "Красный дом". В ней были смоделированы условия, с которыми столкнутся люди при выращивании урожая на Марсе, - от особенностей освещения и температуры до типа грунта. В результате удалось вырастить несколько тысяч помидоров, из которых и была создана партия кетчупа Marz. Первая бутылочка нового кетчупа отправилась в космос за пределы земной атмосферы: она побывала на высоте 37 тыс. м при температуре -70 °C и вернулась на Землю.

Первый в истории эксперимент по производству "марсианских" помидоров длился два года. В нем приняли участие специалисты Kraft Heinz - эксперты в анализе сложных почвенно-климатических условий, выборе семян и внедрении передовых технологий для развития сельскохозяйственных культур - и ведущие ученые Космического института Олдрина при Технологическом институте Флориды.

"Мы очень гордимся, что смогли воссоздать вкус любимого кетчупа даже в таких нестандартных условиях и рассказать о результатах нашего эксперимента всему миру. Этот проект показал, что томатный кетчуп Heinz будет пользоваться спросом даже за пределами Земли, и нас всех ждет вкусное будущее", - поделился Гектор Осорно, специалист по выращиванию томатов Kraft Heinz.

"Для начала мы проанализировали почву Марса, затем подобрали четыре вида семян для выращивания томатов - и два из них идеально подошли. В результате у нас получилось собрать большой урожай и создать космический кетчуп, - рассказала Кристина Кенз, директор по развитию международного бизнеса Kraft Heinz. - Вот уже более 100 лет мы сотрудничаем с Космическим институтом Олдрина. За это время нам удалось поработать с лучшими учеными и усилить нашу экспертизу в выращивании культур на почве другой планеты, а также узнать больше о нашей. Кроме того, этот эксперимент поможет найти решение одной из глобальных проблем - деградации земель".

Команда ученых из Космического института Олдрина во главе с доктором наук Эндрю Палмером опубликовала статью, в которой подробно описала ход эксперимента. Сначала исследователи протестировали семена в "красной" теплице, чтобы проверить, насколько марсианский грунт пригоден для растениеводства. И, как только были найдены подходящие виды саженцев, высадили томаты. Эксперимент стал одним из крупнейших "марсианских" проектов, в ходе которого ученые создали уникальную теплицу для имитации условий красной планеты.

"Большинство проводившихся исследований, направленных на поиск способов выращивания саженцев на “красной” планете, были краткосрочными. Сейчас мы впервые изучили возможности выращивания плодоовощных культур на Марсе в течение длительного времени. В этом и заключается уникальность проекта. Нам удалось достичь невероятных результатов: получить урожай томатов высочайшего качества, из которого был произведен легендарный кетчуп Heinz", - прокомментировал Эндрю Палмер.

Кетчуп Heinz популярен не только на Земле. После проверки учеными-диетологами в 1999 году NASA одобрило томатный кетчуп для использования на борту Международной Космической Станции, и астронавты уже много лет наслаждаются этим вкусом за пределами нашей планеты. Одним из поклонников кетчупа является Майк Массимино - бывший астронавт NASA, профессор машиностроения, у которого за плечами два космических полета и четыре выхода в открытый космос, первый человек, сделавший запись в микроблоге Twitter во время полета. "В космосе у нас есть поговорка: дело не в еде, а в соусе. В условиях невесомости вкусовые ощущения иногда меняются - многие продукты начинают казаться пресными. Поэтому космонавты обожают всевозможные приправы, и моя любовь к кетчупу Heinz началась именно в космосе", - рассказал Майк.

Узнать больше подробностей о необычном проекте можно в первой из трех статей доктора Палмера и команды Космического института Олдрина - https://journals.plos.org/plosone/.

О компании

Kraft Heinz Company (Nasdaq: KHC) производит известные и любимые во всем мире продукты уже более 150 лет. Миссия Kraft Heinz - добавить жизни вкус. Каждый день мы работаем, чтобы заслужить преданность и любовь наших клиентов, предлагая качественные и вкусные продукты питания. В 2019 году чистая выручка компании, одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания и напитков, составила приблизительно $25 млрд. Портфель Kraft Heinz включает как новые марки, так и знаменитые бренды с многолетней историей. Бережно храня собственные традиции и создавая инновационные продукты, Kraft Heinz заботится о здоровье населения и сохранении окружающей среды.

В России компания работает уже более двадцати лет. В 2015 году произошло слияние компаний Heinz и Kraft Foods Group, и российское подразделение было успешно интегрировано в регион EMEA. Kraft Heinz имеет собственное производство в России: заводы в Георгиевске и Иваново, где делается детское питание, и в городе Отрадное Ленинградской области - там производятся знаменитый кетчуп, кетчупы, спреды и консервированная продукция. В России корпорация представлена несколькими брендами, среди которых: Heinz, Heinz Baby, "Умница".