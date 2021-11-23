Конкурс-лаборатория "Театр без границ" помогает создавать новые решения и продукты

ТАСС, 23 ноября. В "Школе драматического искусства" в Москве 24 ноября состоится финал конкурса-лаборатории "Театр без границ": пройдут показы эскизов, по итогам которых в тот же вечер жюри назовет трех победителей. Лауреаты получат гранты на реализацию представленных постановок, общий призовой фонд составляет 3 млн рублей.

"Театр без границ" - новый совместный проект Биеннале театрального искусства, фестиваля "Уроки режиссуры" и Федерации креативных индустрий. Цели лабораторий - обновить форму и содержание современного искусства на основе кросс-индустриального взаимодействия.

Новый театр находится за пределами привычных пространств, на стыке взаимопроникновения цифровых и арт-технологий, кино, архитектуры, музыки, моды, сценических практик и др. Неочевидные сочетания, соединения, по мнению организаторов, дают мощный импульс к развитию каждого из направлений, позволяют найти новые ниши и продукты.

Генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов рассказал о значимости проекта для ФКИ: "”Театр без границ” дает возможность исследовать и обкатать формат кросс-индустриальных конкурсов-лабораторий. Одно из направлений в работе с креативными индустриями, которое необходимо существенно усилить - развитие практики проектного взаимодействия представителей разных КИ. Этот вектор деятельности для нас так же важен, как взаимодействие с государством и развитие региональной инфраструктуры".

Именно поэтому для театральный режиссеров обязательным условием для допуска к конкурсу было создание театральной коллаборации с одной из сфер креативных индустрий, такими как мода/фэшн, современная музыка, цифровые решения (AR, VR, проекции, аудиовизуальное шоу). В конкурсе приняли участие студенты и молодые режиссеры. Шорт-лист был составлен из 15 работ, семь из них были отобраны в финал. Победители будут определены по следующим критериям: режиссерская экспликация проекта, потенциал оригинального продукта или ниши, реализуемость проекта.

В состав жюри конкурса-лаборатории вошли яркие представители креативных индустрий:

директор ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова

основатель и креативный директор Sila Sveta Александр Ус

основатель театрально-продюсерской компании "Импресарио" Федор Елютин

управляющий партнер DPG Russia, вице-президент АКАР, член правления ФКИ Алена Кремер

сооснователь выставки и креативной студии Faces&Laces Дмитрий Оскес

генеральный директор агентства Bright people Мария Гальперина

основатель фестивалей "Боль" и Moscow Music Week Степан Казарьян

основатель Центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко

основатель студии Raduga Design Иван Нефедкин

актриса Анастасия Светлова

сооснователь, креативный директор VRability Георгий Молодцов

основатель и генеральный директор FASHION HUB RUSSIA Георгий Ростовщиков

основатель Hello.IO Максим Яхонтов

сооснователь Mutabor и Arma17 Наташа Абель

совладелец и генеральный директор Effective Records, продюсер Imanbek Кирилл Лупинос

основатель креативного агентства Yode Group Кирилл Самоходкин

основатель LABORATORIA Art&Science Space Дарья Пархоменко

Среди партнеров конкурса - Faces&Laces, Mutabor, Фестиваль Moscow Music Week, Hello.IO, Raduga Design, Fashion Hub, Dreamlaser.

Краткие описания заявок финалистов "Театра без границ"

Олег Билик, спектакль "Архитектура звука" - проект о звучании пространства. К участию в нем будут приглашаться люди, работающие на данной площадке (например, сотрудники офиса), чтобы они сами стали создателями и наполнили смыслом место действия. Само место и все обыденные предметы приобретут новую смысловую нагрузку. С помощью специального оборудования выявляется звучание пространства. Это практически художественная акустическая экология, изучающая отношения человека со звуковой средой, в которой он работает, живет.

Артем Галушин, спектакль-инсталляция "К." по мотивам романа Франца Кафки "Замок" и рассказа "Превращение". Это своего рода театрализованный музей с экспонатами, которые наполнены историей жизни самого Кафки и его героя.

Мария Зелинская, спектакль "Не отпускай меня", основанный на документальных историях, связанных с пропавшими людьми. Кто-то из них пропал без вести, кто-то убежал из дома, кто-то является родственником потерявшегося человека, а кто-то - членом поискового отряда. Герои рассказали свои истории автору спектакля. Автор и режиссер планирует при постановке спектакля пригласить актеров, которые озвучат эти истории, а также подключить зрителей.

Элина Куликоват, спектакль "Синеты" создан в сенситивном театральном направлении - в качестве основных инструментов постановки используются запахи, вкусы и тактильные ощущения.

Александра Ловянникова, спектакль "Театр и Библиотека: Лис в библиотеке". Это будет site specific спектакль в библиотеке. Вместо декораций будут задействованы обычные книжные шкафы, на которых будет заряжен театральный игровой реквизит (светящиеся книги, книги с появляющимися бумажными персонажами и реквизитом, книги с квестами-загадками, которые надо будет разгадать, и другие "чудеса".

Елена Ненашева, спектакль "Тело" - попытка замедлиться и обратить внимание на абсолютное чудо природы - человеческое тело. Какую роль оно играет в нашей культуре? Как устроено? Как влияет на нашу жизнь? Как мы взаимодействуем с собой и другими?

Илья Харланов, спектакль "ВЗГЛЯДЫ. МИСТЕРИЯ". Пустое, черное пространство. Все образы возникают из абсолютной темноты. Кроме рояля, на площадке нет ничего. Каждый из 10 фрагментов предваряется меппингом - его обеспечивает "говорящая голова" Мессиана, дающая собственные комментарии.

Лаборатория проходит в рамках проекта "Сцена будущего" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

О Федерации креативных индустрий

Федерация креативных индустрий объединяет ведущие профессиональные организации, творческие союзы и успешные компании креативного бизнеса. Ключевая деятельность Федерации заключается в трансформации креативных индустрий в устойчивый сегмент национальной экономики, обеспечении диалога с государством и оказании системной поддержки всем субъектам рынка, определяющим развитие креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях.

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