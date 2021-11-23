Организаторы представили деловую программу форума "Российская креативная неделя – Сибирь"

ТАСС, 23 ноября. Шесть лекториев, 12 пленарных заседаний и около 50 тематических сессий - 26 ноября в Красноярске в арт-резиденции "Каменка" (ул. Павлова, 21) стартует первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" (12+). Трехдневная дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития и лидеров мнений станет основой для системных решений в сфере креативной экономики региона.

Первый день форума

В первый день форума состоятся сразу пять пленарных заседаний. Откроет деловую программу встреча "Креативные молодые люди как драйвер развития региона и страны в целом". Его участниками станут: заместитель министра образования и науки Республики Хакасия Татьяна Карташова, руководитель Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Денис Антонов, исполнительный директор Молодёжного центра Союза кинематографистов РФ, руководитель Всероссийского молодёжного кинофорума, куратор и продюсер ряда российских кинофестивалей Дмитрий Якунин и другие.

Одна из тем федеральной повестки, сформировавшаяся в результате принятия "Концепции развития креативных индустрий", - пространственное развитие, - предмет следующего заседания. Участниками станут: заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, глава Республики Алтай, председатель Правительства Республики Алтай Олег Хорохордин, первый заместитель губернатора Красноярского края - руководитель Администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, первый заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Андрей Железняков, руководитель Центра креативных индустрий и заведующая кафедрой территориального развития имени В. Л. Глазычева РАНХиГС Елена Зеленцова, вице-президент Центра стратегических разработок - аналитического центра, занимающегося стратегией развития России, руководитель направления "Пространственное развитие" Татьяна Караваева.

Пленарное заседание - "CREATIVE SPRINT SIBERIA: активация экономики нового поколения" станет официальным открытием форума. Модераторами выступят: директор "Российской креативной недели" и "Роскультцентра" Марина Абрамова и редакционный директор Forbes Николай Усков. Экспертами встречи станут: заместитель председателя Правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости, эксперт рабочей группы по разработке Концепции развития креативных индустрий Виктория Абрамченко (онлайн), заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова (онлайн), губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Республики Алтай, председатель Правительства Республики Алтай Олег Хорохордин, заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, директор Департамента экономического развития - заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Роман Генкель, директор Центра креативной экономики НИУ ВШЭ Татьяна Абанкина и руководитель Центра креативных индустрий и заведующая кафедрой территориального развития имени В. Л. Глазычева РАНХиГС Елена Зеленцова, которая выступит модератором следующей встречи.

Четвёртое заседание посветят форматам образования для креативных индустрий. Спикеры обсудят воспитание новых кадров и способы формирования креативных навыков. В число экспертов вошли: руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева (онлайн), директор Центра креативной экономики НИУ ВШЭ Татьяна Абанкина, директор АНО "Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters" Борислав Володин (онлайн), руководитель дирекции проектов в сфере культуры и креативных индустрий "СберОбразование", декан факультета управления социокультурными проектами МВШСЭН Екатерина Калачикова, заместитель министра образования и науки Республики Хакасия Татьяна Карташова, доцент кафедры менеджмента и культурной политики факультета управления социокультурными проектами МВШСЭН Екатерина Сачкова, нейрофизиолог, разработчик нейрокомпьютерных интерфейсов, профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха, руководитель Центра биологических интерфейсов Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Михаил Лебедев и вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Завершит первый день пленарное заседание "Человек как лидер экономики региона", модератор - генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов. В обсуждении участвуют: вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, представитель Омской области при Правительстве РФ Николай Новиков, директор Школы креативных индустрий - Сибирской высшей школы музыкального и театрального искусства Евгения Гельцер, руководитель калининградского Фонда креативных индустрий "Креспектива" Валерия Гусейнова и другие.

В этот же день генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов даст открытое интервью директору по стратегическим проектам ВКонтакте Зере Черешневой, разъяснив механику, принципы и цели работы одного из самых важных институтов развития креативных индустрий России.

"На первый конкурс на предоставление Президентских грантов на проекты в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий было подано 1302 заявок от Сибирского федерального округа. После проведения независимой оценки экспертами победителями конкурса стали 194 проекта. Общая сумма поддержки - свыше 263,5 млн рублей, заявленное софинансирование от авторов проектов - свыше 165 млн рублей. Среди поддержанных заявок - "Первый всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина" (Иркутская область), документальный фильм "Канон" и всероссийский фарфоровый симпозиум Космос художника (Красноярский край), постановка и показы спектакля "Матрёнин двор" по рассказу Александра Солженицына (Томск), иммерсивные спектакли "История Омской крепости" (Омск), фестиваль детского анимационного творчества (Новосибирск)", - отмечает Роман Карманов.

Второй день форума

27 ноября состоятся четыре пленарных встречи. Первая будет посвящена роли звука в развитии городов. Затем состоится обсуждение существующих и необходимых для введения мер поддержки кино в России в рамках пленарного заседания "Меры поддержки кино в России: есть ли у макрорегиона Сибирь потенциал для проактивного роста сегмента?". Запланировано участие начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Олега Хорохордина, министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, заместителя губернатора Красноярского края Андрея Нелюбина и первого заместителя руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Андрея Железнякова. Онлайн к беседе подключатся: глава частного фонда "Кинопрайм" Антон Малышев, генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова, председатель конкурсного комитета Института развития Интернета Алексей Гореславский.

Зачем российским городам глобальные арт-проекты? Какую пользу могут принести и как влияют на развитие различных направлений креативных индустрий? На эти вопросы постараются ответить на заседании "Биеннале всея Руси: зачем городам России глобальные арт-проекты". Модератор - комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства, руководитель стратегических проектов ГМИИ имени А. С. Пушкина, член правления Международной ассоциации биеннале Алиса Прудникова. Участники беседы: заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, историк искусства и куратор публичной программы Музея современного искусства "Гараж", куратор 2-й Триеннале российского современного искусства Анастасия Митюшина. Онлайн-экспертами станут: министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш (онлайн), президент Национальной галереи Республики Коми, коллекционер, издатель, комиссар и основатель первой северной биеннале современного искусства "Новое открытие Севера" Пьер-Кристиан Броше, директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева и директор Стамбульской биеннале и проектов в сфере современного искусства IKSV, вице-президент Международной биеннальной ассоциации (IBA), член экспертного совета Уральской индустриальной биеннале Биге Орер.

Заключительной темой дня станет мода в контексте устойчивого развития. Участники: программный директор проектного офиса "Стратегии и практики устойчивого развития", руководитель департамента устойчивого развития Fashion Hub Russia, преподаватель корпоративных и МВА-программ Светлана Герасимова, партнёр проектного офиса "Стратегии и практики устойчивого развития", ментор технологических стартапов и проектов в области устойчивого развития Александр Подковыров (онлайн), председатель правления группы компаний Fashion Hub Russia Валентина Ростовщикова, генеральный директор ресурсного центра Fashion Hub Russia, президент Международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков и исполнительный директор Российского экологического общества, эксперт Счётной палаты РФ, член научно-технических советов Росприроднадзора и Минпромторга России Юлия Филаткина (онлайн).

Третий день форума

28 ноября участников форума ждут ещё несколько общих встреч. Состоится презентация первой сотни креативных лидеров Калининградской области. Следующим

станет пленарное заседание "Гастрономические проекты как способ развития территории". Участники: шеф-повар и совладелец ресторана Commons, который входит в топ-10 ресторанов Санкт-Петербурга по версии WHERETOEAT и 50 лучших ресторанов России, сооснователь фестиваля FARM TO TABLE FEST Антон Абрезов (онлайн), шаркутерье, пионер производства мясных деликатесов по европейским технологиям в Сибири, сооснователь и технолог проекта "Дочь Мясника" Илья Большаков, консультант по стратегическому развитию и руководитель Академии стартапов Института гастрономии СФУ - единственного филиала Institut Paul Bocuse в России Николай Григорьев, совладелец и креативный директор сибирской ресторанной группы Berrywood Family в Красноярске, организатор первого сибирского гастрономического фестиваля "Тайгастро" Дмитрий Журкин, ресторатор, владелец сети, состоящей из 40 ресторанов, находящихся в Новосибирске и Москве, в том числе ресторан современной и традиционной кухни Сибири #СибирьСибирь Денис Иванов и бренд-шеф группы компаний Bellini Group Роман Чемеренко. Модератор - владелец сети lifestyle-каналов в Telegram, основатель гастрономической платформы "Российский Ресторанный Фестиваль" и городской системы лояльности Loyals, совладелец ресторанов и кофеен в Москве и Петербурге Александр Сысоев.

Дария Женихова, СЕO компании "Культура потребления", программный директор форума "Российская креативная неделя - Сибирь": "Форум в Красноярске посвящен развитию креативных индустрий и фокусирует предпосылки и меры поддержки на конкретном контексте и проблематике макрорегиона Сибирь. Нашей целью было не только изучить специфику региона и поставить на повестку форума важные для Сибири темы, но и организовать широкий нетворк между лидерами креативных индустрий, обеспечить событие прикладными форматами, которые будут полезны представителям креативных индустрий Сибири. Форум не только создаст всесторонний диалог, но и станет местом обмена практиками - масштабным воркшопом. Мы стремились включить в него разных участников поля креативных индустрий - представителей власти, институтов развития и низовых инициатив, чтобы сибирские города объединились на нашей площадке, а федеральные эксперты оказали им поддержку по направлениям, которые они будут внедрять в жизнь в дальнейшей работе".

Подробную программу пленарных заседаний и тематических сессий, а также трансляции событий можно найти на сайте форума.

Форум в Красноярске пройдёт в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторы: ФГБУ "Роскультцентр" и Правительство Красноярского края.

ТАСС - информационный партнер.