В Новой Третьяковке проходит выставка Бориса Кочейшвили "Я и Они"

​​​​​ТАСС, 24 ноября. Выставка "Я и Они" (0+) - центральная часть двухчастной музейной ретроспективы художника и поэта Бориса Кочейшвили, самобытного и независимого представителя поколения "семидесятников". Выставка будет проходить с 11 ноября 2021 года по 9 января 2022 года в Новой Третьяковке.

"Бывает искусство развлекательное, украшательное, интеллектуальное, социальное, медитативное. Искусство Кочейшвили - эмпатическое, пластическое, очень русское в своей особой пространственности и поэтической интонации. Тонкое, тихое, неочевидное, глубокое - настоящее.

Выставка "Я и Они" - это погружение в удивительную художественную вселенную, полную жизни, гармонии и нежности. Местами - трагическую, местами - легкую и веселую. Но неизменно глубокую и разнообразную", - рассказала куратор выставки Тамара Вехова.

В экспозицию вошло около 100 произведений, созданных в разных техниках: от графики 70-х, до живописи на оргалите и гипсовых рельефов последних лет.

Выставка имеет несколько уровней взаимодействия со зрителем, погружения его в измерения художника - "Я и Они".

Первый уровень, это мультимедийная инсталляция "Портрет художника".

У входа на выставку на экранах представлены демонстрационные ролики исследования - попытка создать портрет автора средствами новейшей цифровой музеологии открывает зрителю возможность ближе познакомиться с мастером. Узнать, как он выглядит, с кем он был дружен, какие люди, обстоятельства и события определили траекторию его жизни и повлияли на его творчество. Трехчастная видеоинсталляция представляет художника в трех измерениях: "Биография в географии", "Круг общения", "Комната наблюдений".

Второй уровень открывается зрителю за деревянной дверью, на которой Борис Кочейшвили почти полвека назад изобразил формулу "Я и Они. Они и Я" (именно эту надпись кураторы превратили в название ретроспективы).

Этот уровень - ядро проекта - работы разных лет, выполненные в разных техниках, с любовью и выдумкой размещенные в архитектуре, созданной Алексеем Подкидышевым специально к проекту в 38 зале.

Наконец, третье измерение выставки распространяется в сфере звука.

Аудиоспектакль "Я и Они" - это часть проекта, созданная совместно с театром Liquid theatre, которая запускается по QR-коду, расположенному в начале лестницы. Чтобы получить полное впечатление от выставки, зрителям рекомендуется взять с собой смартфон и наушники. В зале гипсовых рельефов расположена аудиоинсталляция, доступная всем зрителям без исключения - похожий на лампу под абажуром аудиодуш тихо журчит голосом художника: добавляет объема, дает неожиданные интерпретации увиденного. Стул художника, сколоченный им когда-то в Тарусе для "наблюдений за окоемом" парит над выставкой, обозначая его незримое присутствие.

Выставка Бориса Кочейшвили в Третьяковской Галерее впервые представляет творчество художника во всей его полноте: в экспозицию вошли произведения всех видов и жанров искусства, в которых работает мастер. На выставке можно увидеть ранние графические листы из собрания Государственной Третьяковской галереи, новую живопись 2020-х и скульптурные рельефы в оригинальной световой инсталляции. Также зрители смогут познакомиться с поэтическим творчеством автора. Завершает экспозицию деревянная скульптура - портрет Бориса Кочейшвили работы Аделаиды Пологовой, которую сам художник считает своим главным и любимым учителем.

ТАСС - информационный партнер.