Фестиваль "От Винта!" вручил премию "За преданность детству"

ТАСС, 24 ноября. В пресс-центре информационного агентства ТАСС 24 ноября состоялась церемония вручения Всероссийской премии "За преданность детству", учрежденная Международным фестивалем детского и молодежного творчества "От Винта!", действующим под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ.

Награждение лауреатов и пресс-конференция прошли в онлайн-формате, некоторые из участников находились на прямой связи со студией и выступили с видеообращениями. В этот раз впервые в число получателей премии вошли представители промышленности и российские предприятия, чья деятельность в профессиональной и общественной сфере оказала влияние на поддержку детского творчества, молодежных движений, инициатив.

Наибольшее число номинантов на премию "За преданность детству" было представлено во время всероссийского онлайн-марафона, прошедшего накануне Дня защиты детей, в котором приняли участие не только многие известные люди - писатели, артисты, киноактеры, спортсмены, телеведущие, общественные деятели, но и все желающие, в том числе юные участники фестиваля "От Винта!".

Об истории создания премии, ее номинациях и номинантах рассказала руководитель фестиваля "От Винта!", автор и основатель премии Виктория Соболева. С приветственными словами выступили заместитель генерального директора Международного центра развития и поддержки творческих инноваций Елена Григорьева, генеральный директор, продюсер киножурнала "Ералаш" Аркадий Григорян, креативный продюсер шоу Первого канала "Лучше всех!" Нина Савельева, председатель комиссии по развитию образования Общественной палаты РФ Наталья Кравченко.

По словам Виктории Соболевой, появление премии "За преданность детству" стало результатом инициативы организаторов и юных участников фестиваля "От Винта!", которые решили таким образом выразить свою благодарность всем, кто поддержал начатое фестивалем возрождение детского и молодежного научно-технического творчества. Создание визуальной концепции логотипа премии также принадлежит одной из участниц "От Винта!", молодому дизайнеру Анастасии Тихоновой. Специальные знаки почета разработаны и изготовлены друзьями и партнерами фестиваля - Московским художественно-промышленным институтом. В итоге идея ребят получила высокую оценку на самом высоком уровне и стала всероссийской премией.

Началом торжественной части стало вручение специальной награды в номинации "Человек-легенда" экс-мэру Москвы Юрию Лужкову, который в этом году отметил бы свое 85-летие. Организаторами был особо отмечен неоценимый вклад, который он внес в развитие детских и молодежных программ не только в столице, но и во всей России. Юрий Лужков был первым, кто в 2005-м году активно поддержал создание фестиваля "От Винта!", которое положило начало возрождению научно-технического творчества детей и молодежи в нашей стране. С представлением на вручение специальной премии в видеообращении выступил Народный артист России Олег Газманов. Награда была передана в Фонд Юрия Лужкова.

В ответной речи руководитель Фонда Геннадий Теребков поблагодарил организаторов и передал слова Елены Батуриной, вдовы Юрия Лужкова: "Юрий Михайлович всегда понимал, что будущее не только Москвы, но и всей России зависит от молодого поколения, старался дать этому поколению все возможности для гармоничного нравственного, интеллектуального и физического развития".

Один из лауреатов премии, выдающийся хирург, педиатр Леонид Рошаль, принимавший участие в трансляции в режиме онлайн, рассказал о том, что награждение стало для него приятной неожиданностью. В своей речи он напомнил зрителям и участникам, что надо больше уделять внимания детям, чаще говорить с ними и прислушиваться, брать с них пример, потому что дети всегда стремятся к созиданию, а не к разрушению.

Находящиеся на связи со студией участники фестиваля "От Винта!" Вячеслав Барбасов, директор компании "Съемка с воздуха", и Олег Махонин, коммерческий директор "Аэроксо" (резидент Сколково) в своих выступлениях отметили большую значимость мероприятий и инициатив, проводимых фестивалем, для молодых инженеров-изобретателей и их разработок. Поддержка со стороны таких российских компаний, как Объединенная судостроительная корпорация, "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт" и других партнеров фестиваля для начинающих инноваторов особенно важна и полезна. Ребята получают возможность взаимодействия с экспертами, консультаций со стороны профессионалов, а также реализации своих проектов в реальных секторах экономики.

"Для меня фестиваль - это большая семья, в которую меня приняли шесть лет назад, когда я был студентом Бауманки, - признался в своем выступлении Олег Махонин, начинавший свой путь в профессию с проекта беспилотника-конвертоплана на фестивале "От Винта!" - Сегодня мы уже стали компанией, которая выходит на зарубежные рынки, и мы сами растим новое поколение будущих инженеров и конструкторов, делающих первые шаги на этом поприще. Все мы, как известно, из детства. Вот я, например, когда-то не наигрался в вертолетики, теперь наверстываю".

Обладателями премии "За преданность детству" также стали:

- киножурнал "Ералаш";

- телевизионная шоу-программа "Лучше всех!";

- автор и ведущий общероссийской телеолимпиады "Умницы и умники" Юрий Вяземский;

- педиатр, хирург, доктор медицинских наук, Герой Труда России Леонид Рошаль;

- образовательный центр поддержки одаренных детей России "Сириус";

- создатель знаменитого "Снежного Шоу", клоун, мим, режиссер Вячеслав Полунин;

- промышленное предприятие "Тверская швейная фабрика", выпускающее товары для детей;

- Московский Цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре;

- киностудия "Союзмультфильм";

- Всероссийское кружковое движение НТИ;

- Российская государственная детская библиотека;

- Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Натальи Сац.

Из промышленной сферы награды удостоены предприятия:

- Чебоксарский электроаппаратный завод;

- Красноярская фабрика "Бирюсинка"

Участники фестиваля "От Винта!" отметили особый вклад в поддержку молодежных проектов со стороны крупных российских корпораций, постоянных партнеров фестиваля. Премиями были награждены:

- Алексей Рахманов, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации;

- Андрей Богинский, главный исполнительный директор холдинга "Вертолеты России";

- Александр Михеев, генеральный директор компании "Рособоронэкспорт".

Премия "За преданность детству" учреждена Международным фестивалем научно-технического творчества детей и молодежи "От Винта!", действующим под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской федерации, и охватывает все аспекты развития и поддержки детей и детства. Первым лауреатом премии в 2011 году стал Владимир Путин, получивший награду по инициативе молодых участников фестиваля "От Винта!" В последующие годы Премия вручалась средствам массовой информации, организациям и персонам, внесшим наибольший вклад в развитие молодого поколения.

Проект осуществляется при поддержке Объединенной судостроительной корпорации и концерна "Рособоронэкспорт".

Соорганизаторы: Общероссийская общественная организация "Офицеры России", союз машиностроителей России, Некоммерческий Фонд содействия социальному и культурному развитию Москвы "Столица".