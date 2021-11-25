Объявили победителей премии Urban Awards

ТАСС, 25 ноября. Киносценаристы, футурологи и писатели-фантасты создали уже сотни описаний того, какой облик получат города будущего. В отличие от них аналитики в сфере недвижимости не могут себе позволить опираться лишь на воображение и прогнозы. Они изучают факты, то есть феномены настоящего или недавнего прошлого. Но и будущее не возникает на ровном месте. Оно генетически связано с самой прогрессивной частью настоящего. Поэтому опыт проектов и девелоперов, которые сегодня образуют авангард рынка, особенно важен для понимания образа будущего. Эта тема объединила участников 13-й церемонии вручения наград Urban Awards, которая состоялась 24 ноября в концертном комплексе La’Pino Hall.

Очередной - 13-й по счету - сезон московской премии Urban Awards завершился торжественной церемонией, на которой были объявлены победители и представлены проекты, которые могут считаться безусловными достижениями столичной строительной индустрии. Церемонии по традиции предшествовала многоэтапная ревизия каждого номинанта, включавшая проверку проектной документации, компьютерный анализ, независимую экспертную оценку, выезд на строительные площадки и очную защиту проекта перед коллегией жюри. Неслучайно в ведущие был приглашен человек, который точно знает толк в ревизиях - тележурналист и продюсер Елена Летучая. Ей ассистировал шоумен Андрей Разыграев. Кроме того, для гостей церемонии выступили DJ-проект S-BROTHER-S и дуэт #2Маши.

Слоганом и лейтмотивом премии в 2021 году организаторы выбрали словосочетание "Город будущего". В сущности, многие черты, которые будут определять градостроительный облик Москвы XXII века, закладываются уже сегодня. Строящиеся или проектируемые в настоящее время жилые комплексы, по всей видимости, останутся на своих местах и спустя 100 лет (возможно, с каким-нибудь upgrade’ом). В любом случае работа с многоквартирным жильем, инфраструктурой, общественными пространствами и ландшафтом - длительная история. И это обстоятельство налагает на девелоперов большую ответственность. Каждый раз выводя на рынок новый проект, они оказывают долгосрочное влияние на характер развития городской среды в рамках взятой локации или даже целого района. Задачей премии в этом контексте является выявление наиболее интересных новостроек, которые могут служить ориентирами для всего рынка. Таким образом, работа оргкомитета премии направлена не только на оказание помощи сегодняшнему потребителю, но и (пусть и косвенно) последующим поколениям покупателей.

Судя по итогам премии, функции главных агентов будущего в современной строительной индустрии Москвы, взяли на себя Донстрой и MR Group. Первый одержал победу в номинации "Лучший проект комплексного освоения территорий". Этот титул достался лефортовскому жилому комплексу "Символ", который строится на участке площадью 60 га, ранее принадлежавшем заводу "Серп и молот". Без малого половина всего пространства, занимаемого комплексом, выделена под зеленые зоны и общественные пространства, включая парк "Зелена река" (10 га). В прошлом году эта особенность позволила проекту стать лауреатом Urban Awards во внеконкурсной номинации "Экологическая экспертиза". За свою историю он четырежды выходил в финал по основным номинациям, но статуэтки удостоился только сейчас. Следует прибавить, что в случае "Символа" выбор жюри совпал с выбором потребителей. Проект проводит свой лучший сезон на рынке, за десять месяцев взяв рубеж в 2 тыс. реализованных квартир, став самым востребованным адресом в границах МКАД. Самой напряженной выдалась конкуренция за статус лучшего строящегося жилого комплекса бизнес-класса в Москве. В финал вышли сразу десять высококачественных проектов, но первым среди них был признан еще один флагман "Донстроя" - квартал "Событие" в Раменках. Как и "Символ" он отличается наличием обширной зеленой зоны (23,9 га), образующей одноименный парк. Плюс к этому самая успешная премьера 2021-го (более 1,5 тыс. продаж с февраля по октябрь) - ЖК "Остров" - отметилась дипломом "За применение передовых экологичных технологий и решений". Вполне закономерно, что сам застройщик был представлен к внеконкурсной награде "За реализацию стратегии экологичного девелопмента". В этой сфере с Донстроем может сравниться только Tekta Group. Ее проект Eniteo теперь может с полным правом называться "самым экологичным жилым комплексом бизнес-класса Москвы".

MR Group включила в свою наградную коллекцию еще четыре приза. Первый из них принес ЖК Hide - группа из трех 41-этажных небоскребов на внешнем радиусе ТТК у впадения Сетуни в Москву-реку. Он был награжден как "Самый инвестиционно привлекательный проект" на столичном рынке. С момента начала продаж (конец сентября 2020 года) цена квадратного метра по этому адресу выросла на 75%. Премия подтвердила исключительно сильные позиции MR Group в высотном строительстве и премиальном сегменте. Так, ЖК Filicity (южная часть "Большого Сити"), объединяющая корпуса высотой от 31 до 42 этажей выиграл в номинации "Лучший жилой небоскреб бизнес-класса Москвы". Жилой комплекс Mod, стартовавший незадолго до наступления 2021 года, в номинации "Лучший строящийся жилой комплекс премиум-класса" обошел таких сильных конкурентов, как Spires, High Life, ЖК Eleven и "Счастье на Ломоносовском". Комплекс Slava, который примыкает к территории делового кластера у станции метро "Белорусская", стал лауреатом Urban Awards как "Лучший комплекс апартаментов премиум-класса Москвы". Многолетний и самый продуктивный (по итогам 2020 г.) партнер MR Group компания "Метриум" вернула себе титул лучшего агентства недвижимости по продаже новостроек.

В двух километрах к северу от упомянутого комплекса Slava по Ленинградскому проспекту базируется ЖК Prime Park (застройщик Optima Development). В 2019 году он уже побеждал в конкурсе ("Жилой комплекс года премиум-класса"). Помимо этого комплекс шесть раз выходил в финал премии. В 2021-м он добился победы в номинации "Лучший жилой небоскреб Москвы премиум-класса". Специально для управления комплексом была учреждена компания Prime Park Management. В ее деятельности упор делается на таких компетенциях, как обслуживание высотных зданий и предоставление отельного сервиса. Экспертная коллегия объявила Prime Park Management лучшей управляющей компанией на московском рынке.

В еще более высоком сегменте - элит-классе - первенство принадлежит ЖК "Лаврушинский" у Третьяковской галереи ("Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса"). Его дебют летом этого года привел к принципиальному перераспределению сил на локальном рынке внутри Садового кольца. На витрине ЖК "Лаврушинский" в настоящее время сосредоточено более четверти всего фонда местных лотов. Средний прайс на предложение по этому адресу исключительно высок - 2,26 млн рублей за квадратный метр. В формате клубной недвижимости номером один провозглашен ЖК "Камергер", который позиционируется как "воплощение бутикового подхода в девелопменте". Он же взял номинацию "Лучший комплекс апартаментов элит-класса".

Несмотря на значимость и блеск высокобюджетного сегмента, основой рынка остаются комплексы комфорт- и бизнес-класса. В первом обе ключевых номинации закрыла ГК "Пионер" со своим огромным (на 32 га) жилым массивом "LIFE-Варшавская". Первая очередь проекта пришла к статусу лауреата, как "Жилой комплекс года комфорт-класса Москвы", а третья - как "Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Москвы" (в прошлом году эта награда была выдана второй очереди ЖК "LIFE-Варшавская"). В качестве самой выдающейся премьеры года в массовом сегменте члены жюри назвали ЖК "Михалковский" от "РГ-Девелопмент", который заменил тонкосуконную фабрику имени Петра Алексеева в локации у Головинских прудов. Главная звезда московского бизнес-класса по отзывам экспертной коллегии - корпус 1.2 проекта "Ривер Парк" (вторая фаза), что развертывается на берегу Нагатинского затона. Концептуальный корпус 4 из состава этой же новостройке стал премьерой года в своем сегменте. Не был обделен наградой и Wellton Gold ("Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса") - завершающий элемент крупного инфраструктурного проекта в Хорошево-Мневниках Wellton Park. Среди премьер в категории апартаментов бизнес-класса первенство принадлежит комплексу N’ICE LOFT, где предлагается едва ли не самая доступная жилая недвижимость внутри Третьего транспортного кольца. Отдельной наградой (как лучший проект комплексного освоения территории из числа дебютантов сезона-2021) был отмечен квартал Shagal. Под его реализацию отведен участок площадью 109 га на "полуострове ЗИЛ". Согласно анонсу застройщика - Группы "Эталон" - там появятся 1,4 млн кв. м недвижимости, шесть детских садов, две школы, поликлиника, пешеходные бульвары и общественные пространства. В ТиНАО, по компетентному мнению жюри Urban Awards, лучшим на сегодняшний день жилым комплексом бизнес-класса Новой Москвы признан homecity. Помимо жилья проект включает: образовательные центры, медицинскую, спортивную, развлекательную и торговую инфраструктуру, подземный и наземный паркинг, новые дороги, благоустроенную территорию в 45 га, высококачественные офисные здания класса "А" бизнес-парка Comcity и международный сетевой отель 4*. Девелопер позаботился и о безопасности жителей. В общественных зонах нет не освещенных участков в вечернее время, въезд на территорию осуществляется через пропускные пункты со шлагбаумами, а камеры круглосуточного видеонаблюдения установлены по всей территории комплекса.

Однозначно в актив эту церемонию может себе занести компания "Сити-XXI век". Во-первых, ее апарт-комплекс Hill8 на проспекте Мира стал лауреатом в архитектурной номинации. Над концепцией этого проекта работало бюро ABD architects под руководством Бориса Левянта, которому столица среди прочего обязана кварталом "Белая площадь". Оформлением лобби и других общественных зон занимался известный нью-йоркский дизайнер, "принц пластика" Карим Рашид. Авторство жилых интерьеров принадлежит Борису Уборевичу-Боровскому. Во-вторых, подмосковная премьера "Сити-XXI век" - Миниполис "8 кленов" в Опалихе (тоже с яркой архитектурной концепцией от бюро Asadov) - получила звание "Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Московской области". Другой дебютант в областной экспозиции "Заречный квартал", который фактически вынесен на орбиту МКАД, был награжден дипломом "Премьера года бизнес-класс Московской области". К слову, в этом году торжественная церемония проводилась именно в Подмосковье - на площадке многофункционального event-комплекса La’Pino Hall. Всего в 15 км к северу от него, на берегу Истры, расположен еще один лауреат премии - малоэтажный комплекс "Сказка" (35 домов, детский центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, мини-ферма, фруктовый сад). Его концепция инфраструктуры и благоустройства была признана лучшей в регионе. ЖК "Сказка" боролся за победу и в своей "профильной" номинации "Лучший малоэтажный комплекс Московской области", но уступил проекту Kaskad Park 2 (Симферопольское шоссе, городской округ Подольск). Тот усилил свои позиции еще и благодаря статусному титулу "Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области". В категории строящихся комплексов аналогичную награду добыл проект "Микрогород в лесу" в Отрадном (городской округ Красногорск). Его девелоперу - компании "ПроГород" (входит в группу ВЭБ.рф) был вручен специальный приз "За вклад в работу по комплексному развитию комфортной городской среды".

В ходе своего развития премия пополняется новыми номинациями, отражающими различные аспекты жилищного девелопмента. Для обслуживания интересов и потребностей жильцов каждый проект нуждается в пуле коммерческих помещений. В ТиНАО, где инфраструктура зачастую создается с нуля, эта проблема особенно актуальна. Безусловным лидером на локальном рынке выступает ГК "А101", поставляющая в новомосковскую экспозицию три четверти всех лотов коммерческого назначения. Поэтому неслучайно, что именно ее проект "Испанские кварталы" (граничащий с новейшим бизнес-кварталом "Прокшино") был отмечен в номинации "Лучшая концепция коммерческой инфраструктуры". В 2021-м году был предложен особый приз "Открытие года. За внедрение новых форматов в московском регионе - well-being". Честь первого лауреата досталась проекту бизнес-класса Sydney City на Москве-реке. Генеральный партнер Urban Awards компания Devision учредила собственную номинацию "Нейминг проекта", победа в которой также ушла ЖК Sydney City. Лауреатами других наград от Devision были выбраны ЖК "Тессинский, 1" ("Брендинг проекта") и AFI Park Воронцовский ("Сайт проекта"). Позиция "Инновация года" осталась за экосистемой "Метр квадратный", разработанной специалистами Группы "ВТБ". Это универсальная открытая платформа с многоформатным инструментарием, которая призвана помочь всем участникам рынка - девелоперам, банкам, агентствам недвижимости, компаниям, предоставляющим услуги по страхованию, оценке, ремонту и обслуживанию.

По итогам онлайн-голосования гостей победителем премии Urban Awards 2021 в номинации Grand Prix стал комплекс ЖК Wellton Gold от ГК Крост, в номинации "Девелопер года" - MR Group. "Персоной года" по достоинству признан президент ГК "КОРТРОС" Голубицкий Вениамин.

Основные номинации

Номинация Проект Девелопер Лучший проект комплексного освоения территорий ЖК "Символ" Донстрой Лучшая концепция коммерческой инфраструктуры ЖК "Испанские кварталы" ГК А 101 Лучшая концепция инфраструктуры и благоустройства ЖК "Сказка" (1 этап) МАГИ Комплекс года с лучшей архитектурой Апарт-комплекс Hill8 Сити XXI век Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области KASKAD PARK 2 Kaskad Family Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Московской области Микрогород "В лесу" ПроГород (группа ВЭБ.РФ) Лучший малоэтажный комплекс Московской области KASKAD PARK 2 Kaskad Family Жилой комплекс года комфорт-класса Москвы ЖК "LIFE-Варшавская", 1 этап ГК "Пионер" Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Москвы ЖК "LIFE-Варшавская", 3 этап ГК "Пионер" Самый инвестиционно-привлекательный проект ЖК Hide MR Group Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Московской области Миниполис "8 кленов" Сити XXI век Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы Жилой квартал "Событие" Донстрой Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Wellton Gold Концерн Крост Лучший жилой комплекс Новой Москвы ЖК homecity PPF Real Estate Russia Жилой комплекс года бизнес-класса Москвы Городской квартал "Ривер Парк", фаза 2, корп 1.2 AEON CORPORATION с Ферро-Строй Лучший жилой небоскреб бизнес-класса Москвы Filicity MR Group Лучшее общественное пространство России МФК "Наследие" Санкт-Петербург RAUM GROUP Инновация года Экосистема "Метр квадратный" Лучший жилой небоскреб Москвы премиум-класса ЖК Prime Park Optima development Лучший клубный дом ЖК "Камергер" ENGEO DEVELOPMENT Лучший строящийся жилой комплекс премиум-класса ЖК MOD MR Group Лучший комплекс апартаментов премиум-класса Москвы Комплекс апартаментов SLAVA MR Group, ПроГород (ВЭБ РФ) Лучший комплекс апартаментов элит-класса ЖК "Камергер" ENGEO DEVELOPMENT Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Дом "Лаврушинский" Sminex

Профессиональные награды

Персона года Президент ГК "КОРТРОС" Голубицкий Вениамин Девелопер года MR Group Grand Prix ЖК Wellton Gold от ГК Крост Лучшая управляющая компания Prime Park Management Лучшее агентство недвижимости по продаже новостроек Метриум

Внеконкурсные награды

Премьера года Комплекс комфорт-класса Москвы ЖК "Михалковский" РГ-Девелопмент Комплекс бизнес-класса Московской области "Заречный квартал" IKON DEVELOPMENT Апарт комплекс бизнес-класса Москвы N'ICE LOFT COLDY Концептуально новый корпус проекта Городской квартал "Ривер Парк", фаза 2, корпус 4, блоки 1-5 AEON CORPORATION совместно с Ферро-строй Открытие года. За внедрение новых форматов в московском регионе - well-being ЖК Sydney City ГК ФСК Проект комплексного освоения территории Москвы Жилой квартал Shagal Группа "Эталон" За применение передовых экологичных технологий и решений ЖК "Остров" Донстрой За реализацию стратегии экологичного девелопмента Донстрой Цифровой девелопер ГК "Эталон" Номинация от Mitsubishi Electric "За особый вклад в развитие общества будущего на основе внедрения прогрессивных технологий в жилищном строительстве" ГК "Эталон" За вклад в работу по комплексному развитию комфортной городской среды ПроГород (Группа ВЭБ.РФ) Самый экологичный жилой комплекс бизнес-класса Москвы ЖК Eniteo (Tekta Group)

Специальные награды от Devision

Брендинг проекта ЖК "Тессинский, 1" ГК INSIGMA Нейминг проекта ЖК Sydney City ГК ФСК Сайт проекта AFI Park Воронцовский AFI Development

Генеральным партнером премии выступает архитектурно-брендинговая компания Division. Независимым консультантом Urban Awards уже на протяжении 13 лет - консалтинговая компания PWC.

Партнеры премии: Engeo Development, BLT Brilliant, Сбербанк, Sanext, Mitsubishi Electric, Profitbase, ART3D. Технологический партнер - Samsung. Партнер номинации "Лучшая концепция коммерческой инфраструктуры" - RRG. Партнер номинации "Лучшее общественное городское пространство" - Urban Club. Медиапартнер - оператор премиальной наружной рекламы MAER. Деловой партнер - ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA. Партнеры церемонии награждения - Avito Недвижимость, Penny Lane Realty.

Информационно-аналитический партнер - bnMAP.pro. Информационные партнеры - "РБК-Недвижимость", "РИА-Недвижимость", "КоммерсантЪ", "Интерфакс-Недвижимость", ТАСС, "РИАМО", "Мир квартир", "Вести Подмосковья", Nedvizha, Archi.ru, Ассоциация инвесторов Москвы, "Строительная газета", BSN.ru, Realty, Строительство.ru, Ytronews.ru, Ассоциация застройщиков Московской области, Ассоциация застройщиков Республики Башкортостан, Новострой-М, CUD.News, газета "Московская перспектива", журнал DOM&Podium.