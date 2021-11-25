На форуме Nobel Vision спрогнозируют технологическое будущее планеты

ТАСС, 25 ноября. Форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0 (16+) пройдет 7 декабря в Инновационном центре "Сколково". В нем примут участие лауреаты Нобелевской премии и других престижных научных наград. Вместе с футурологами, представителями власти и инновационного бизнеса они наметят контуры технологического будущего различных отраслей и сфер жизни общества.

Заявленная глобальная тема Форума в этом году - Discovering NextTech, в рамках которой основными векторами дискуссий станут Pandemic (вирусология, здравоохранение), ESG (устойчивое развитие, экология, зеленая энергетика), Quality of life (человекоцентричность, урбанистика, транспорт, ритейл, финтех, цифровые сервисы) и FutureTech (искусственный интеллект, новые материалы, квантовые вычисления, интернет вещей).

Участники Nobel Vision. Open Innovations 2.0 - исследователи, визионеры и предприниматели - сделают акцент на актуальной научной проблематике, которая сейчас волнует общество, и озвучат возможные сценарии развития и тренды будущего. Практические решения предполагается оформить в Nobel Vision Map, которая станет прикладным результатом форума. Среди экспертов Nobel Vision. Open Innovations 2.0 - обладатели Нобелевской премии, премии Вольфа, Филдсовской премии, премии Кавли и других международных наград.

"Обсуждая на предыдущих форумах цифровизацию, мы знали, что когда-нибудь она завоюет мир, но не могли предположить, что в условиях пандемии она захватит его моментально. Сейчас мы считаем важным поговорить о том, какие еще научные открытия и изобретения обуславливают появление новых рынков и в какой момент технологические предприниматели, чувствуя мегатренды, начинают создавать эти рынки. Лучшими спикерами для этих дискуссий являются нобелевские лауреаты", - говорит генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева.

Одним из гостей форума станет лауреат Нобелевской премии за регистрацию гравитационных волн Кип Торн, известный широкой аудитории как автор идеи и научный консультант фильма "Интерстеллар". На пленарном заседании выступит нобелевский лауреат 2021 года Сюкуро Манабе. В сессии, посвященной углеродной нейтральности, примет участие разработчик концепции "зеленой экономики" Рае Квон Чунг, получивший в 2017 году Нобелевскую премию мира. К обсуждению также приглашены известные исследователи-футурологи из разных стран. Бизнес-блок участников представлен руководителями ведущих российских и международных hi-tech корпораций.

Форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0 - эволюционный этап развития международного форума "Открытые инновации", ставшего за девять лет одной из ведущих дискуссионных площадок по инновационной тематике в стране и мире. Форум входит в числе официальных мероприятий Года науки и технологий в России.

Новацией в проведении Форума станет активное использование микс-форматов для погружения участников и гостей в мир науки и технологий: открытые дискуссии, дебаты и интерактивы со спикерами будут проходить офлайн - на площадке Технопарка "Сколково" и онлайн - в разделе LIVE на сайте форума.

ТАСС - генеральный информационный партнер.