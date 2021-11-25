Совкомбанк Лизинг впервые получил кредитный рейтинг Эксперт РА, уровень ruAА

ТАСС, 25 ноября. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило компании Совкомбанк Лизинг кредитный рейтинг на уровне "ruAА-", установив прогноз "стабильный". Рейтинг присвоен Совкомбанк Лизинг впервые и является долгосрочным.

В сообщении Агентства сказано, что высокий уровень рейтинга обусловлен адекватными рыночными позициями компании, высокой достаточностью капитала и эффективностью деятельности, умеренно высоким качеством лизингового портфеля, комфортной ликвидной позицией и адекватным уровнем корпоративного управления. Также отмечено, что сильное позитивное влияние на рейтинг оказывает финансовая и административная поддержка со стороны собственника (100% долей компании Совкомбанк Лизинг контролирует ПАО "Совкомбанк").

"Совкомбанк Лизинг наращивает синергию с бизнес-линиями материнского банка, продолжает расширять филиальную сеть и масштабировать бизнес. Мы совершенствуем продуктовую линейку, запускаем новые сервисы и услуги для предпринимателей. Все это в совокупности и стало причиной роста продаж, перемещения вверх в рэнкингах и, соответственно, высокой оценки Агентства", - сообщил генеральный директор ООО "Совкомбанк Лизинг" Николай Севастьянов.

Совкомбанк приобрел 50% Совкомбанк Лизинг в 2010 году, консолидировав свою долю до 100% в декабре 2019 года. По итогам 2020 года Совкомбанк Лизинг вошел в топ 30 рейтинга крупнейших лизинговых компаний РФ. В 2021 году объем нового бизнеса компании вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило компании подняться на 17 место в рейтинге "Эксперт РА" по объему нового бизнеса.

ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны (активы: 1,9 трлн руб. по МСФО). В банке работает 24,5 тыс. сотрудников в 2 942 офисах, расположенных в 1 037 населенных пунктах в 77 субъектах Российской Федерации. Банк обслуживает 11,9 млн клиентов: 11,1 млн заемщиков, 0,6 миллиона вкладчиков и 0,2 миллиона юридических лиц. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: S&P - "ВВ", прогноз "позитивный", Moody’s -"Вa1", прогноз "стабильный", Fitch - "ВB+", прогноз "стабильный". Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: АКРА - "AA-", прогноз "стабильный", "Эксперт РА" - "ruАA", прогноз "стабильный", "НКР" - "AA-", прогноз "стабильный".