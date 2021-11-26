Russia Forum: driving the future пройдет 3-4 декабря на "Экспо-2020" в Дубае

ТАСС, 26 ноября. В рамках Национального дня России на “Экспо-2020” в Дубае 3-4 декабря состоится международный форум The Russia Forum: driving the future (12+), посвященный международному и российско-арабскому сотрудничеству в области экономики и инвестиций, которое включает в себя обсуждение инвестиционных возможностей в России и презентации флагманских проектов, направленных на внедрение новых технологий, развитие инновационных бизнес-моделей, создание актуальных продуктов и услуг в сфере энергетики, здравоохранения, туризма, информационных технологий, транспорта и финансов, где соберутся представители ведущих российских и международных компаний.

Тема мероприятия перекликается с темой участия России в "Экспо-2020". Главный вопрос - какую экономику будущего мы создаем, на каких принципах она будет строиться, куда бизнесу инвестировать деньги: в какие направления, проекты, технологии?

В работе форума примут участие: министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, генеральный директор госкорпорации “Росатом” Алексей Лихачев, генеральный директор УК "Металлоинвест" Назим Эфендиев, генеральный директор Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества по вопросам культуры ОАЭ Омар Гобаш, генеральный директор Ozon Александр Шульгин, генеральный директор АО "Росгеология" Сергей Горьков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова, генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов, директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов. В рамках деловой программы 3 декабря состоятся деловые сессии: "Креативная экономика - от стартапов до создания новых индустрий", "Экспорт России: технологические компании в мировом ландшафте", "Инвестируй с Россией: новые возможности", "Города-2030. Прогресс человечества", а 4 декабря - пленарное заседание "Форум России: определяя будущее".

Партнеры The Russia Forum: driving the future: титульный партнер Форума - Ozon, партнеры - "Сбер" и "Русская Медная Компания".

Партнеры The Russia Forum: driving the future: титульный партнер Форума - Ozon, партнеры - "Сбер" и "Русская Медная Компания".

Подробная программа и регистрация здесь: https://russiaon.org/ru/event/20211203.html

Справка:

Выставка "ЭКСПО-2020" пройдет в Дубае (ОАЭ) в период с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года и станет одной из самых больших в истории. Тема Всемирной выставки - "Соединяя умы, создаем будущее" (Connecting Minds, Creating the Future). Павильон России станет одним из самых больших на территории выставочного комплекса. Его главная тема - "Творческий разум: определяя будущее" (Creative Mind: Driving the Future), а его архитектурный образ воплощает именно идею постоянного движения как залога успешного развития. Организатор участия России в "Экспо-2020" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор участия - АНО "Национальный Выставочный Оператор".

О Павильоне России на "Экспо-2020":

https://www.expo2020russia.org/

Об "Экспо-2020" в Дубае:

https://www.expo2020dubai.com/ru

Фотографии:

Павильон

https://dropmefiles.com/lWkZ7

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