В Курске прошла сессия по проработке отраслевых проектов цифровой трансформации региона

ТАСС, 26 ноября. В Курске прошла финальная в этом году стратегическая сессия по проработке отраслевых проектов цифровой трансформации региона. Принятая в августе стратегия затрагивает ключевые отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы.

За три ближайших года курян ждут существенные улучшения во всех сферах - это образование, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистика, государственное управление, социальная сфера. Активная работа ведется по цифровизации значимых для Курской области отраслей - это энергетика, физкультура и спорт, сельское хозяйство, экономика и финансы, строительство, безопасность, культура и экология.

"Мы целенаправленно идем к тому, чтобы наш регион не отставал от других по уровню цифровой вовлеченности. Власть должна эффективно работать, качественно и быстро обслуживать интересы населения, использовать эффективные практики и технологии и многое другое. И прямой путь к этому - совместная работа в достижении целей, синхронизация задач, выстраивание эффективного межведомственного взаимодействия по всему спектру задач цифровизации. Я уверена, что сегодня мы сделали очередной качественный и большой шаг в этом направлении", - сказала заместитель Губернатора Курской области Оксана Крутько по итогам работы сотрудников органов власти региона на сессии.

В течение трех лет оплата на пассажирском транспорте региона станет бесконтактной - с использованием безналичной оплаты и биометрии по примеру аэропорта. Такую задачу в рамках федерального проекта "Зеленый цифровой коридор пассажира" решает региональный комитет транспорта и автомобильных дорог.

В 2022 году приступят к созданию системы мониторинга дорожного полотна в области. Ответственный за реализацию ОКУ "Курскавтодор" в первом квартале будущего года готовится к закупкам необходимого контрольно-измерительного оборудования. Результат уже к концу 2022 года - более точное и своевременное планирование и обновление дорожного полотна, быстрая реакция на кризисные ситуации на дорогах.

Стимулировать активность самостоятельных занятий граждан физической культурой и массовым спортом, создать условия, когда спортом заниматься становится выгодно - все это и многое другое будет реализовано в новом мобильном приложении "Активный житель". Аналогичный проект уже создан и успешно работает в других регионах России, поэтому комитету физической культуры и спорта Курской области осталось лишь перенять эти успешные практики и адаптировать под запросы курян.

Цифровизация позволяет значительно повысить скорость и качество предоставления государственных и муниципальных услуг. Для Курской области определены 85 массово социально-значимых услуг, которые до конца 2021 год переходят в электронный вид, со следующего года будет происходить поэтапное внедрение и переход к оказанию остальных услуг в электронном виде, в том числе и в проактивном режиме. К 2030 году планируется, что 90% обращений за услугами не будут требовать очного посещения, а время предоставления услуги сократится в три раза. Это не только повысит эффективность работы служащих, но и выделит время для решения других, стратегических вопросов. Перевод массовых социально-значимых услуг в электронный вид является одной из задач национальной цели развития России "Цифровая трансформация".

Особое внимание в области уделяют и работе МФЦ. Реализация трех проектов в этом году позволила сократить время ожидания в очереди и на 20% время прохождения документов при предоставлении услуг Росреестра (регистрация прав), МВД (замена водительских удостоверений), ПФР (распоряжение средствами материнского капитала).

Цифровизация активно проникает и в строительный сектор. Всю отрасль ждут серьезные изменения со следующего года, в первую очередь это связано с изменением федерального законодательства. В Курской области в 2022 году будет внедрена единая система "Управления строительством региона" с использованием методов информационного моделирования. Это означает оптимизацию процедур согласования и ускорение сроков подготовки строительного процесса. Оцифровка всех строительных процессов и создание четкой информационной модели объекта капитального строительства позволит сделать стройку более прозрачной и доступной.

По данным подведомственного Минстрою РФ Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве, переход на цифровое строительство должен за пять лет снизить затраты и время на реализацию проекта на 20%, а срок от принятия решения о строительстве до ввода объекта в эксплуатацию - на 30%. А это значит никаких больше долгостроев и срывов сроков, перерасхода бюджета в Курской области.

"Все проекты в рамках стратегии цифровой трансформации, а их более 80, направлены на то, чтобы Курская область могла и дальше успешно продолжать свое развитие по пути цифровой трансформации, добиваться результатов. У нас уже есть часть успехов, которые в том числе отмечены на федеральном уровне. Конечно же, особое внимание мы уделяем технологиям и цифровым решениям, помогающим развитию экономики и социальной сферы. Это одна из национальных целей развития, которые утвердил президент. И наша общая задача - постараться максимально реализовать это в Курской области", - отметил председатель Комитета цифрового развития и связи Курской области Александр Зотов, комментируя работу органов власти региона по цифровым проектам.