"Ингосстрах" выплатил 150,5 млн руб., чтобы погасить долги по ипотечным договорам клиентов

ТАСС, 29 ноября. В период с мая 2020 года по ноябрь 2021 года "Ингосстрах" урегулировал 102 страховых случая на общую сумму 150,5 млн рублей по ипотечному страхованию в части рисков, связанных с жизнью и здоровьем, наступивших в связи с COVID-19. Выплаты были произведены в адрес банков в счет погашения задолженностей по ипотечным договорам.

С начала 2021 года в "Ингосстрах" было подано 75 заявлений на общую сумму 149,1 млн рублей, которая на 36,2% превышает показатели 2020 года - 59 заявлений на общую сумму 109,5 млн рублей. Всего в текущем году "Ингосстрах" выплатил клиентам 128,9 млн рублей, при этом по заявленным только в 2021 году случаям компания выплатила 68,9 млн рублей. На данный момент на рассмотрении по всем заявленным в 2020 и в 2021 годах случаям находятся 33 убытка на сумму 76,9 млн рублей.

Смерть от COVID-19 входит в стандартный пакет рисков по комплексному ипотечному страхованию, выплата осуществляется в рамках риска "смерть в результате болезни". Программа "Ингосстраха" по ипотечному страхованию при покупке недвижимости включает в себя риски смерти и получения инвалидности 1 и 2 группы в результате болезни или несчастного случая.

"Ипотечное страхование следует воспринимать не как гарантию безопасности для банка, а как один из самых надежных способов защитить себя и свою семью от непредвиденных обстоятельств. Защита от рисков, связанных с жизнью и здоровьем, становится особенно важной в непростые времена, которые мы все переживаем. "Ингосстрах" предлагает комплексные ипотечные программы, разработанные и согласованные с кредитными организациями, гарантируя клиентам уверенность в завтрашнем дне, а также своевременные и справедливые выплаты", - отметил начальник отдела урегулирования убытков страхования индивидуальных программ компании "Ингосстрах" Николай Цветницкий.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.