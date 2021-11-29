"Арктика: настоящее и будущее" представит масштабную программу по арктической тематике

ТАСС, 29 ноября. 2-4 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоится XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" (12+) - одно из центральных ежегодных мероприятий по арктической повестке в России.

Традиционно Форум проходит при поддержке и участии Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России и других профильных федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, научно-исследовательских и общественных организаций, коммерческих компаний. Организатором выступает МОО "Ассоциация полярников".

Насыщенная деловая программа включает два пленарных заседания, работу 52 дискуссионных площадок, посвященных целям и основным направлениям государственной и социальной политики РФ в Арктике, экономике, инфраструктуре, науке и технологиям, экологии, международному сотрудничеству, обеспечению комплексной безопасности арктического региона и развитию креативных индустрий. Будут подведены итоги председательства России в Арктическом совете за 2021 год, концепция которого ориентирована на повышение качества жизни в северных регионах. За время проведения мероприятия его посетят более 2 500 делегатов из 40 регионов России и 15 иностранных государств.

Форум откроет президент Ассоциации полярников, специальный представитель Президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров. "Последние два года из-за пандемии было сложно всесторонне обсудить актуальные арктические вопросы. За это время их накопилось немало. Приняты новые федеральные законы и более 40 нормативных актов, касающихся Арктики. В новых преференциальных режимах начали реализовываться первые инвестиционные проекты. Поставлены и достигаются амбициозные цели по развитию Северного морского пути. В центре внимания сохранение экосистемы Севера. Поэтому программа Форума в этом году, пожалуй, самая масштабная за всю историю России. На площадках работы будет достаточно, и я уверен в том, что она даст свои плоды. Это особенно важно, учитывая председательство России в Арктическом совете: в нашей дискуссии примут участие представители стран-членов АС и государств, заинтересованных в арктической повестке. Благодаря активной вовлеченности нам удастся прийти к единым решениям на благо Арктики", - считает Артур Чилингаров.

Дискуссионную программу Форума начнет пленарное заседание "Арктика в центре внимания: государственная политика и общественный интерес". В его основе лежит идея объединения предложений по развитию Арктической зоны РФ от ключевых участников арктической деятельности: федеральных органов законодательной и исполнительной власти, системообразующих предприятий, научных и общественных организаций.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики во главе с министром Алексеем Чекунковым, обе палаты Федерального Собрания примут активное участие в деловой программе мероприятия. С докладами на сессиях выступят губернаторы арктических регионов: Юрий Бездудный, Артур Парфенчиков, Александр Цыбульский, и другие.

Будет уделено внимание реализации научных арктических проектов в рамках программы "Года науки и технологий - 2021", вовлеченности в них российских ученых и вузов, а также предварительным итогам научно-исследовательской работы "Полярного фонда".

В рамках Форума пройдут мероприятия Ростуризма, посвященные уникальному туристскому потенциалу макрорегиона: конференции "Устойчивое развитие круизного туризма в Арктике" и "Доступная Арктика: особенности и перспективы развития туризма".

Блок дискуссионных мероприятий консолидирован с выставочной экспозицией, где будут представлены передовые промышленные технологии и достижения арктических регионов и крупнейших компаний.

Итогом работы Форума станет резолюция, которая аккумулирует инициативы участников и будет направлена в профильные органы власти для совершенствования законодательства и государственного регулирования в сфере устойчивого развития Арктики.

ТАСС - генеральный информационный партнер.