"Россети Тюмень" повысят надежность электроснабжения 18 населенных пунктов Югры и Ямала

ТАСС, 29 ноября. Компания "Россети Тюмень" перешла к завершающей стадии реализации долгосрочного инвестиционного проекта по техническому перевооружению пяти высоковольтных линий электропередачи. Как сообщили в понедельник в управлении по связям с общественностью энергокомпании, от бесперебойной работы энергообъектов зависит электроснабжение промышленных потребителей нефтегазового сектора и порядка 40 тыс. человек, проживающих в 18 населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Общий объем инвестиций энергетиков составит 185 млн рублей.

"Няганский филиал "Россети Тюмень" приступил к модернизации воздушной линии 110 кВ "Сорум - Верхнеказымская" на северо-западе Югры. На ЛЭП протяженностью 129 км специалисты заменят изоляторы, установят птицезащитные устройства для предотвращения замыканий ЛЭП и гасители вибрации для защиты проводов от вибрационного износа. Чтобы исключить нарушения электроснабжения, связанные с грозовыми перенапряжениями, на линии будут смонтированы новый грозозащитный трос и повышенные тросостойки, которые не допустят коротких замыканий при налипании на грозотросе снега", - сказано в сообщении.

Особенностью проекта является то, что работы проводятся только в период низких температур и при полном промерзании грунта. Это связано с сильной заболоченностью территории, на которой расположены объекты высоковольтных линий. Поэтому уже с января специалисты "Россети Тюмень" начнут переустановку восьми опор на новый фундамент, а затем приступят к техническому перевооружению участка линии 110 кВ "Верхнеказымская - Белоярская" длиной 38 км.

Ранее в рамках инвестпроекта "Россети Тюмень" завершили техперевооружение трех высоковольтных линий общей протяженностью 115 км. Энергетики модернизировали основные и вспомогательные элементы высоковольтных линий, а также произвели переустановку девяти опор на новый фундамент.