Метавселенная стала основой трофея Russian Creative Awards

​​​​​МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. АНО "Креативная экономика" совместно с ФГБУ "Роскультцентр" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в партнерстве с Союзом Дизайнеров России провели хакатон по разработке концептуального решения трофея Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards (12+).

В конкурсе приняли участие 11 студенческих команд из 4 творческих вузов страны. Студенты разработали 16 визуальных концептов для образа статуэтки для Russian Creative Awards. Ее создавали в виде предмета, в котором должно быть отражено актуальное видение креативных индустрий в России, проработаны функциональные и эстетические характеристики.

Победившая команда - студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица: Егор Елисеев, Евгений Назаров, Дарья Цветкова создали особенную концепцию награды Премии. Дизайнеры решили взять за основу символ "семечки" в виде метапланеты. По их замыслу она содержит в себе живое воплощение креативности, а победитель в одной из 10 номинаций станет ее первооткрывателем. В зеркальной поверхности трофея отразится его обладатель с его уникальным взглядом и креативностью.

"Наша цель заключалась в создании символа, который бы отражал понимание креативности как целого космоса. Концептуальный образ – семечка-трофей новой метавселенной, символизирующий непрерывный профессиональный рост победителя, позволяющий ему войти в "новую реальность" и посадить на этой метапланете свое креативное ремесло, чтобы оно прорастало в жизнь. Преемственность помогает передать возможность войти в эту креативную дверь следующему победителю, но у предыдущего всегда будет свой ключ в виде сердца его семечка. С течением времени трение между основными деталями семечки создают неповторимый рисунок, как на виниловой пластинке, "записывая" ощущения и передавая их следующему победителю", - поделился общей идеей создания один из участников команды-победителя Егор Елисеев.

Представленные проекты оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли: Сергей Смирнов, промышленный дизайнер, руководитель SmirnovDesign, Виталий Ставицкий, президент Союза дизайнеров России, вице-президент АНО "Агентство креативных индустрий", академик Национальной Академии Дизайна, член Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Минпромторге России, член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации; Елена Гребенева, директор АНО "Креативная экономика"; Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий.