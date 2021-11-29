Пройдут премьерные показы спектакля "Урожай" в Театре на Таганке

ТАСС, 29 ноября. В объединенном Театре на Таганке 2 и 3 декабря пройдут премьерные показы спектакля "Урожай" (18+) - пьесы с обманчиво простым сюжетом, но сложным и глубоким смыслом.

Основа сюжета: четверо молодых людей отправляются собирать урожай яблок. Казалось бы, это благое дело, контакт с природой вместо контакта с телефоном. Но инфантильность героев, их страх перед неизвестностью жизни, отсутствие какого-бы то ни было реального опыта деятельности, постепенно катастрофизирует ситуацию, доводя ее до абсурда (а именно этот жанр применим к драме). Ломаются ящики, бьются искусственные яблоки, герои не в состоянии решить элементарные задачи, коллективно обсуждая, куда положить яблоко и спелое ли оно.

По словам организаторов, режиссер переключает внимание зрителя с искусственного райского сада и попыток героев собрать его урожай, на размышление о процессе приобретения опыта, как такового, и прощения (ли?) молодости его отсутствия.

Ирина Апексимова - директор объединенного Театра на Таганке, рассматривает "Урожай" как комедию, смеющуюся над разницей поколений Y и Z, где последние представлены как живущие в цифровом пространстве в отрыве от реальности. "Постановка Марфы Горвиц показывает их не только в качестве дополнения к гаджетам, но и их забавные и трогательные качества, которых во многом лишены миллениалы: наивность, доверие и легкость, с которой они считают себя центром вселенной", - комментирует Ирина Апексимова.

Когда человек становится по-настоящему взрослым? Мы взрослеем со временем или с полученным опытом? Когда заканчивается молодость и наступает зрелость? Какие плоды приносит взрослая жизнь и когда приходит время собирать этот урожай? Ответы на эти вопросы ищите в театре на Таганке 2 и 3 декабря, в 19:00.

Режиссер - Марфа Горвиц

Хореограф - Анна Абалихина

Художник-постановщик - Николай Симонов

Пьеса "Урожай" - Павел Пряжко

В спектакле сыграют: Надежда Флёрова, Инна Сухорецкая, Дарья Авратинская, Роман Колотухин, Артем Будиков, Сергей Цимбаленко, Кирилл Янчевский.

Обращаем внимание, что посещение спектаклей возможно только при наличии QR-кода, паспорта и маски.