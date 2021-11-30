Главы дальневосточных заксобраний поддержали предложение председателя Магаданской облдумы

ТАСС, 30 ноября. Председатели дальневосточных заксобраний поддержали предложение спикера Магаданской областной думы, заместителя председателя Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" Сергея Абрамова изменить методику распределения из федерального бюджета средств регионам на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. Сейчас субъекты вынуждены выделять существенные средства из региональных бюджетов на работу ЗАГСов, рассказали во вторник в пресс-службе парламента Колымы по результатам сегодняшнего рассмотрения вопроса на заседании дальневосточной парламентской ассоциации.

"Объем федеральной субвенции недостаточен для большинства дальневосточных регионов. Например, Хабаровскому краю и Сахалинской области сверх субвенции из госказны требуется порядка 30 млн рублей. Магаданская область и Приморский край регулярно изыскивают около 25 млн, Республика Саха (Якутия) дополнительно выделяет почти 19 млн рублей на осуществление государственных полномочий. Если не вкладывать дополнительные средства и следовать утвержденной федеральной методике, то численность сотрудников органов записи актов гражданского состояния в Забайкальском крае и Республике Бурятия придется сократить более чем на четверть, а на Колыме - минимум вдвое", - сказано в сообщении законодательного органа Колымы.

Как отметил Сергей Абрамов, причины недофинансирования связаны с усредненными среднероссийскими показателями в основе методики. Они не учитывают специфику Дальнего Востока и Крайнего Севера: природно-климатические, экономико-географические и логистические особенности. За базовый показатель берется количество регистрируемых актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий, что не отражает всех выполняемых ЗАГСами функций.

"Не принимаются в расчет контрольные полномочия, увеличивающийся с каждым годом объем отчетности, участие специалистов в реализации государственных и муниципальных программ, правовое консультирование граждан, - поясняет Абрамов. - Существующая методика не учитывает обязательное включение в расчет заработной платы процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера, гарантированной северянам федеральным законодательством. Несовершенны расчеты методики и в отношении оплаты проезда сотрудников в отпуск, не учитывается обязанность работодателя компенсировать проезд и неработающим членам семьи специалиста".

Сергей Абрамов также подчеркнул, что недостаточно средств выделяется и на "прочие расходы". На эту статью выделяется 20% от общего объема расходов на оплату труда работников и обслуживающего персонала органов ЗАГС. "На практике же доля прочих расходов колеблется в регионах ДФО от 25% до 48% из-за более высокой, по сравнению с центральными районами страны, стоимостью всех без исключения товаров, работ и услуг", - пояснил он.

Для урегулирования возникающих вопросов и актуализации методики парламентарий предложил включить в нее два корректирующих коэффициента, отражающих специфику дальневосточных субъектов, в том числе коэффициент транспортной доступности. "Чтобы покрыть фактические затраты регионов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, нужно внести ряд изменений, позволяющих соотнести отдельные положения с требованиями Трудового кодекса РФ и объективными жизненными реалиями", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с мнением Сергея Абрамова согласился председатель Парламентской Ассоциации, глава приморского заксобрания Александр Ролик. "На мой взгляд, проблема, которую поднимают наши коллеги из Магаданской области, касается всех субъектов. Все мы видим те условия, в которых работают органы ЗАГС. Я в течение нескольких лет руководил Главным управлением Минюста России по Приморскому краю, и непосредственно в наши полномочия входило взаимодействие с органами ЗАГС, через нас проходило финансирование. Те вопросы, которые озвучил Сергей Васильевич, однозначно требуют дополнительного регулирования на федеральном уровне", - отметил глава ассоциации.

В пресс-службе сообщили, что члены Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" единогласно поддержали инициативу и включили предложения в обращение к Председателю Правительства РФ и Министру юстиции РФ.

На заседании Парламентской Ассоциации рассмотрены также поправки к проекту федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", вопросы совершенствования законодательства в сфере регулирования обращения с медицинскими и опасными отходами, ограничения распространения и употребления несовершеннолетними насвая, освобождения от обложения страховыми взносами кооперативных выплат, полученных членами сельскохозяйственных производственных кооперативов, учета региональных особенностей Дальневосточного федерального округа при разработке и реализации механизма создания инженерной и коммунальной инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей.