В Махачкале пройдет Первый фестиваль национальной книги

ТАСС, 30 ноября. Первый фестиваль национальной книги (12+) пройдет в Махачкале 9-11 декабря под патронатом руководства Республики Дагестан (РД) по совместной инициативе Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) и Министерства печати и информации РД. В нем примут участие ведущие издатели из 12 национальных республик России, а также из Москвы, Петербурга и других регионов страны.

По словам организаторов, фестиваль – это возможность в регионе Юга России и Северного Кавказа показать лучшие издательские программы других регионов страны, массово распространить книги с учетом недостаточного сегодня развития книжной торговли. Среди республик-участниц: Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Татарстан, Башкирия, Якутия, Удмуртия, Коми, Марий Эл, Чувашия.

«Мы очень рады, что именно в многонациональном Дагестане впервые пройдет такой Фестиваль, который откроет новую страницу интеграции культур народов России», — сказал министр печати и информации Республики Дагестан Умаросман Гаджиев. Вице-президент АСКИ Олег Филимонов выразил надежду, что Фестиваль будет ежегодно проводиться в столицах национальных республик РФ.

На Фестивале будет работать книжная выставка-ярмарка, в программе мероприятий: дискуссии издателей и книгораспространителей, выступления писателей перед читательской аудиторией и автограф-сессии, онлайн-презентации книжных проектов удаленных участников, в том числе из Азербайджана, Ирана, Китая. В отдельный блок выделены презентации книг, выпущенных в Казани, Якутске, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Сыктывкаре, Уфе, Нальчике, Ижевске, Махачкале, издания ненецкой писательницы А.Неркаги.

Состоится заседание Совета руководителей издательств национальных республик РФ, который обсудит вопросы взаимодействия и последующего регулярного проведения Фестиваля в столицах национальных республик России.

Фестиваль станет своеобразным прологом к открывающейся в 2022 году программе ЮНЕСКО «10-летие языков коренных народов».